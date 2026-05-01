“어린이날 어쩌나”…‘플스5’ 오늘부터 100만원 육박

플레이스테이션 5. 소니 엔터테인먼트 코리아 제공

소니의 플레이스테이션5. AP연합뉴스

“남의 일이 아냐”… 닌텐도·엑스박스 구매자들도 ‘긴장’



2025년 11월 19일 서울 송파구 롯데월드몰에 마련된 닌텐도 스위치2 체험공간을 찾은 시민들이 게임을 체험하고 있다. 뉴시스