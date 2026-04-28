개관 한 달 속초 어린이영어도서관…방문객 5000명 돌파
개관 한 달을 맞은 강원도 속초 어린이영어도서관이 지역 주민의 높은 관심과 이용 속 영어 독서 문화 거점 공간으로서의 기반을 다지고 있다.
지난달 25일 문을 연 속초 어린이영어도서관이 개관 이후 한 달간 5244명이 방문했다.
방문객 집계가 지난달 31일부터 이뤄졌음을 감안하면 4주 만에 달성한 기록이다.
이 기간 하루 평균 이용객은 평일 160여명, 주말 330여명 내외로 집계됐다.
가족 단위 이용객과 어린이, 청소년, 학부모 등 전 세대를 아우르는 시설과 프로그램이 고르게 운영돼 지역의 새로운 영어 복합문화 플랫폼으로 자리 잡고 있다.
특히 유아·초등학생 대상 프로그램이 큰 인기를 끌고 있다.
현재 초등학생 대상 ‘Creative English Lab’, ‘영어로 읽는 디즈니 그림책’ 등 프로그램을 운영하고 있다.
주말에는 스토리존에서 원어민 강사를 초빙해 유아·초등학생 대상 ‘원어민이 읽어주는 영어 동화’ 프로그램도 진행하며 어린이들의 참여가 이어지고 있다.
또 원어민이 운영하는 프로그램은 매주 수요일 오전 10시에 접수가 진행되는 데, 접수 시작 하루 만에 모집이 마감될 정도로 뜨거운 호응을 얻고 있다.
영어를 놀이와 독서, 체험으로 자연스럽게 접할 수 있는 공간으로 입소문이 퍼지며 이용 열기도 꾸준히 이어지는 모습이다.
시는 이러한 추세와 반응에 힘입어 더욱 풍성한 콘텐츠를 발굴하고, 지역 내 기존 도서관과의 연계 운영을 통해 체계적인 독서 환경을 조성할 계획이다.
시 관계자는 28일 “속초 어린이영어도서관이 개관 이후 지역 대표 문화·교육시설로 빠르게 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 이용자 수요를 반영한 다양한 맞춤형 영어 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.
속초=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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