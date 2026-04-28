세정나눔재단, 여성 문화예술강사 양성 지
여성 20명 대상 12주 교육 운영
스타일링 교육 의류 지원 자존감 회복
수료 후 강사 활동 연계 일자리 창출
세정나눔재단이 경력 단절 여성과 취약계층의 경제적 자립을 돕기 위한 문화예술 강사 양성 사업을 본격 추진한다.
세정나눔재단은 28일 부산 세정그룹 본사에서 교육기관 어나더데이, 금정구종합사회복지관과 ‘문화예술강사 양성 프로그램’ 지원 협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 사업은 출산과 양육 등으로 경력이 단절된 여성과 한부모·미혼모 등 취약계층 여성 20명을 대상으로 진행된다. 단순 교육에 그치지 않고 자존감 회복을 위한 이미지 컨설팅과 전문 강사 양성을 결합한 것이 특징이다.
재단은 총 4500만원을 투입해 참여자들에게 스타일링 교육과 의류 지원을 제공한다. 특히 세정그룹 여성복 브랜드 ‘올리비아로렌’과 협업해 VMD 전문 인력이 참여하는 맞춤형 스타일링 교육과 1인당 약 125만원 상당의 의류 지원이 이뤄진다.
교육은 12주 과정으로 운영된다. 기본 역량 교육을 시작으로 실습과 콘텐츠 개발, 파일럿 강의, 진로 연계까지 4단계 체계로 구성돼 수료 후 실제 강사 활동으로 이어질 수 있도록 설계됐다.
금정구종합사회복지관은 교육 공간을 제공하고 지역 복지기관과 연계한 현장 실습을 지원한다. 수료생들은 문화예술 강사로 활동하며 지역 내 문화복지 수요를 맞추는 역할을 맡게 된다.
이 프로그램은 2022년부터 이어져 지금까지 75명의 수료생을 배출하고 30여 개 기관과 연계되는 등 성과를 내고 있다.
박순호 이사장은 “여성의 심리적 위축을 회복시키고 전문 인력으로 성장할 수 있도록 돕는 사회공헌 모델”이라며 “앞으로도 지역사회와 상생하는 지원 사업을 확대하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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