시사 전체기사

구글 번역기, ‘독도’는 ‘다케시마’로…‘김치’는 ‘파오차이’

입력:2026-04-28 10:18
공유하기
글자 크기 조정
서울 종로구 정부서울청사에 독도의 모습이 생중계되고 있다. 윤웅 기자

구글 번역기가 독도와 김치 등 한국을 대표하는 단어들을 잘못된 일본어와 중국어로 번역하는 것으로 나타났다.

서경덕 성신여대 교수는 28일 “구글 번역기에서 독도를 일본어로 번역하면 일본이 억지 주장하는 명칭 ‘다케시마’(竹島)로 결과가 나온다”고 지적했다.

그러면서 “지난해 넷플릭스의 한 예능 프로그램에서 독도의 일본어 자막을 일본식 음차인 ‘도쿠도’(ドクト)로 올바르게 표기했다”고 소개했다.

그는 김치를 중국어로 번역하면 여전히 ‘파오차이’(泡菜)가 나온다고도 했다.

서 교수는 “김치와 파오차이는 엄연히 다른 음식”이라며 “2021년 정부는 ‘공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침’을 개정하며 김치의 올바른 중국어 표기를 ‘신치’(辛奇)로 명시했다”고 설명했다.

또 “최근 구글 지도에서 서해의 영해기점 중 한 곳인 ‘격렬비열도’의 표기 오류와 ‘독도 공항’ 검색 시 일본 ‘쓰시마(대마도) 공항’으로 안내한 것을 시정한 바 있다”며 “독도와 김치의 번역 오류도 꾸준한 항의와 공론화로 바꿔 나갈 것”이라고 강조했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
OECD “한국 20대 청년 10명중 8명 부모와 동거…삶의 질 개선해야”
‘2시간 마라톤’ 사웨 러닝화는…아디다스 ‘에보3’
[단독] 국내 리그 떠나며 세금 나몰라라… 94억 체납 ‘먹튀 용병들’
4주 단속에 쏟아진 아동성착취물 범죄자 225명… 10대가 반
변사 현장서 30돈 금목걸이 ‘슬쩍’…검시관 벌금 1000만원
김정관 “삼성전자 이익, 노사만의 몫 아냐”
“나는 뉴요커”… 총성에도 태연히 만찬 즐긴 "샐러드맨"
“멜라니아 과부” 키멀 발언 논란… 트럼프 부부 맹비난
국민일보 신문구독