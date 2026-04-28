구글 번역기, ‘독도’는 ‘다케시마’로…‘김치’는 ‘파오차이’
구글 번역기가 독도와 김치 등 한국을 대표하는 단어들을 잘못된 일본어와 중국어로 번역하는 것으로 나타났다.
서경덕 성신여대 교수는 28일 “구글 번역기에서 독도를 일본어로 번역하면 일본이 억지 주장하는 명칭 ‘다케시마’(竹島)로 결과가 나온다”고 지적했다.
그러면서 “지난해 넷플릭스의 한 예능 프로그램에서 독도의 일본어 자막을 일본식 음차인 ‘도쿠도’(ドクト)로 올바르게 표기했다”고 소개했다.
그는 김치를 중국어로 번역하면 여전히 ‘파오차이’(泡菜)가 나온다고도 했다.
서 교수는 “김치와 파오차이는 엄연히 다른 음식”이라며 “2021년 정부는 ‘공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침’을 개정하며 김치의 올바른 중국어 표기를 ‘신치’(辛奇)로 명시했다”고 설명했다.
또 “최근 구글 지도에서 서해의 영해기점 중 한 곳인 ‘격렬비열도’의 표기 오류와 ‘독도 공항’ 검색 시 일본 ‘쓰시마(대마도) 공항’으로 안내한 것을 시정한 바 있다”며 “독도와 김치의 번역 오류도 꾸준한 항의와 공론화로 바꿔 나갈 것”이라고 강조했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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