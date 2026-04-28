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관세청, 코인으로 중고차 수출대금 1080억 환치기 적발

입력:2026-04-28 10:16
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코인 활용 1년간 1080억원 자금 운영
텔레그램 지시 트래블룰 우회 수법
수출업체 15곳 과태료 13억원 부과

중고자동차 수출대금 환치기 개요도.

가상자산을 이용해 1000억원대 환치기를 벌인 업자가 세관에 적발됐다.

관세청 부산본부세관은 스테이블 코인 ‘테더(USDT)’를 활용해 중고차 수출대금을 불법으로 수취·대행한 40대 남성 A씨를 검거해 외국환거래법 위반 혐의로 불구속 송치했다고 28일 밝혔다.

세관에 따르면 A씨는 2024년 9월부터 지난해 연말까지 약 1년 3개월간 우즈베키스탄 중고차 수입상과 공모해 총 1080억원 규모의 환치기 자금을 운용하며 1억3000만원 상당의 수수료를 챙긴 혐의를 받고 있다.

이들은 해외 공범이 테더를 전송하면 A씨가 이를 국내 가상자산 거래소에서 매각해 현금화한 뒤 국내 중고차 수출업자에게 전달하는 방식으로 범행을 이어왔다. 거래 정보와 계좌 정보는 텔레그램을 통해 은밀하게 주고받은 것으로 조사됐다.

특히 A씨는 가상자산 거래소의 입고 제한을 피하고자 ‘트래블룰(가상자산 실명제)’을 우회하는 방식으로 금융당국의 감시망을 피해 온 것으로 드러났다. 트래블룰은 자금세탁 방지를 위해 100만원 이상 가상자산 전송 시 송수신자 정보를 제공하도록 한 제도다.

A씨는 이 같은 수법으로 과거 경찰 조사에서도 무혐의 처분을 받은 것으로 확인됐다.

세관은 A씨의 환치기 계좌를 이용한 중고차 수출업체 15곳에 대해서도 외국환거래법 위반 책임을 물어 13억원 상당의 과태료를 부과했다.

부산본부세관은 “관련 수사를 확대하는 한편, 가상자산을 이용한 불법 외환거래 단속을 강화할 계획”이라고 밝혔다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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