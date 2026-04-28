‘쇼맨십’ 트럼프 VS ‘포커페이스’ 찰스 3세…동맹 악화 속 영국 국왕, 美 국빈 방문
미국과 영국의 동맹 관계가 이란 전쟁으로 삐걱거리는 와중에 찰스 3세 영국 국왕 부부가 27일(현지시간) 미국을 국빈 방문했다. 찰스 3세가 2022년 즉위한 뒤 미국을 국빈 방문한 것은 처음이다. 즉흥적이고 쇼맨십이 화려한 도널드 트럼프 대통령과 포커페이스로 유명한 찰스 3세 국왕의 회동이 악화된 양국 관계에 윤활유 역할을 할지 주목된다.
트럼프 대통령 부부는 이날 오후 백악관에서 찰스 3세와 카밀라 왕 부부를 직접 영접했다. 트럼프와 찰스 3세는 악수를 했고 사진 촬영을 한 뒤 백악관 안으로 들어갔다. 백악관에 따르면 트럼프 부부와 찰스 3세 부부는 백악관 그린룸에서 티타임을 한 뒤 백악관 주방 정원 인근 ‘사우스론’에 새로 설치된 ‘백악관 벌통(beehive)’을 둘러봤다. 백악관은 지난 24일 백악관 본관 모양으로 만들어진 이 벌통을 설치해 연간 꿀 생산량이 약 30파운드(13.6㎏) 늘어날 것이라고 밝힌 바 있다.
찰스 3세의 국빈 방문 일정은 4일간 예정돼 있다. 28일엔 백악관 공식 환영식에 이어 트럼프와 단독 회동이 계획돼 있다. 이어 연방 의회 합동 연설도 할 예정이다. 찰스 3세의 미 의회 합동 연설은 영국 군주로서는 모친인 1991년 엘리자베스 2세 여왕 이후 처음이다. 찰스 3세는 29일에는 뉴욕 맨해튼 9·11 추모 공간을 찾아 헌화하고 30일에는 워싱턴DC 인근 알링턴 국립묘지 방문 등 버지니아주에서 마지막 날을 보낸다. 앞서 트럼프는 지난해 9월 영국을 국빈 방문한 바 있다.
찰스 3세의 국빈 방문이 주목받는 것은 최근 미국과 영국 관계가 냉각돼 있어서다. 트럼프는 이란 전쟁을 개시한 뒤 영국에 군사 지원을 요청했지만 키어 스타머 총리는 거절했다. 이후 트럼프는 공개적으로 스타머 총리를 윈스턴 처칠 전 영국 총리와 비교하며 비난하기도 했다. 뉴욕타임스(NYT)는 “이 모든 상황은 앞으로 찰스 국왕이 수행해야 할 비공식 외교적 역할을 더욱 복잡하게 만든다”고 전하며 “그는 지난 몇 달 사이 급격히 악화한 트럼프 대통령과 스타머 총리 간 관계에서 상한 감정을 달래려 할 것으로 보인다”고 전망했다.
최근 미국 국방부가 작성한 내부 문건에는 트럼프 행정부가 ‘포클랜드 제도(아르헨티나명 말비나스)’에 대한 영국의 주권 인정을 중단할 수 있다는 내용이 포함되기도 했다. 아르헨티나 본토 인근 남대서양에 있는 포클렌드 제도는 영국이 실효 지배하고 있지만, 아르헨티나는 자국 영토라고 주장하고 있다. 특히 트럼프와 가까운 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령은 미국과 영국의 관계가 악화한 상황에서 포클랜드 제도가 영국의 식민지 지배 상황에 놓여 있다고 주장하고 있다.
다만 찰스 3세가 트럼프와 원만한 관계를 유지해왔기 때문에 양국 관계 개선에 도움이 될 수 있다는 기대가 나온다. 스타머 총리 측 인사는 이날 워싱턴포스트에 “찰스 국왕은 대를 이어 내려온 귀족적 절제와 신중하고 무난한 연설을 통해 다져진 본능을 바탕으로 (양국) 상황을 더 좋게 만들 수는 없더라도 적어도 더 나빠지지는 않게 할 것이라고 믿는다”고 전했다. 또 다른 영국 정부 관계자는 “(트럼프) 대통령 옆에 서 있을 때 그가 무슨 말이나 행동을 할지는 결코 예측할 수 없지만, 국왕은 포커페이스가 아주 뛰어나다”고 했다.
최근 백악관 출입기자단 만찬장 총격 사건으로 도널드 트럼프 대통령 경호 문제가 불거지면서 트럼프 대통령은 백악관 내부에서만 찰스 3세와 국빈 행사를 소화할 예정이다. NYT에 따르면 트럼프 부부는 이번 찰스 3세 국빈 방문 동안 백악관을 떠나는 행사 대신 백악관 사우스론에서 수천 명의 손님을 초청하는 행사를 열기로 했다. 과거 외국 정상들이 국빈 방문을 했을 당시 트럼프가 백악관을 벗어나는 일정을 기획했던 것과는 다르다는 설명이다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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