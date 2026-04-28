경찰, CJ프레시웨이·동의대 압수수색… 납품 로비 의혹 수사
2021년부터 상품권 제공 의혹
식자재 납품 대가 제공 정황 포착
경찰 3월 사건 접수 강제수사 진행
국내 식자재 유통업체 CJ프레시웨이가 부산 동의대학교에 금품을 제공한 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.
부산진경찰서는 최근 동의대와 CJ프레시웨이 부산지사에 대해 압수수색을 하고 관련 자료를 확보했다고 28일 밝혔다. 경찰은 해당 사건을 지난 3월 초 접수해 수사를 진행 중이다.
경찰은 CJ프레시웨이가 동의대 구내식당 식자재 납품 과정에서 대학 측에 금품을 제공했는지 여부를 확인하고 있다.
관련 의혹은 2021년부터 제기됐다. CJ프레시웨이가 납품 계약을 조건으로 상품권을 제공했다는 내용이다. 경찰은 압수수색을 통해 확보한 내부 자료 등을 토대로 사실관계를 들여다보고 있다.
동의대는 금품 수수 정황과 관련해 “직원 개인 비위 가능성이 있다”며 자체 조사를 진행 중이라고 밝혔다. 다만 특정 직원의 단독 행위인지 아닌지에 대해서는 추가 확인이 필요하다는 입장이다.
CJ프레시웨이 측은 “과거 일부 영업 관행이 있었으나 현재는 해당 방식이 중단됐다”며 “수사에 성실히 협조하겠다”고 밝혔다.
경찰은 “사건을 접수해 수사를 진행 중”이라며 “구체적인 내용은 수사 중인 사안이라 확인해 줄 수 없다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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