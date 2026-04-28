롯데월드 어드벤처, 메이플아일랜드존 기념 신규 퍼레이드 운영
롯데월드 어드벤처는 지난 24일부터 1층 퍼레이드 코스에서 매일 오후 2시에 시작하는 ‘Let's Play! 로티스 어드벤처 퍼레이드’에 ‘메이플스토리’ 요소를 추가했다고 28일 밝혔다.
이 퍼레이드는 2009년 개원 20주년을 맞아 공개한 퍼레이드로 롯데월드 어드벤처의 주요 어트랙션을 테마로 한다. 이에 롯데월드는 다양한 신규 어트랙션들을 품은 ‘메이플아일랜드존’의 오픈을 기념하고자 퍼레이드에 신규 요소를 접목했다.
이번에 추가된 메이플스토리 유닛의 비클은 ‘메이플아일랜드존’에 구현한 게임의 세계관 중 하나인 장난감 왕국 ‘루디브리엄’에서 착안했다. 가장 먼저 메이플스토리를 대표하는 게임 캐릭터인 ‘주황버섯’과 ‘슬라임’이 선두에서 유닛을 이끈다. 귀여운 외형과 크기로 관객들의 시선을 사로잡는다. 그 뒤를 ‘루디브리엄’의 대표 캐릭터인 브라운테니, 핑크테니, 블록퍼스, 북치는토끼 콘셉트의 댄서들이 따르며 관람객들의 흥을 돋운다.
하이라이트는 ‘루디브리엄’ 콘셉트의 차량이다. 알록달록한 장난감 블록으로 지어진 성이 태엽과 프로펠러가 돌아가는 다채로운 특수 효과가 더해진 채 움직인다. 특히 상부에 위치한 메이플스토리의 보스 몬스터 ‘핑크빈’이 해 환영 인사를 전한다.
퍼레이드에 등장한 귀여운 핑크빈과 멀리서 인사만 나눠서 아쉽다면 바로 옆에서 핑크빈을 마주할 수 있는 포토타임 시간을 절대 놓치지 말자. 롯데월드 어드벤처는 6월 14일까지 캐릭터 포토타임인 ‘Smile with 메이플스토리’를 매일 2회(낮 12시 30분, 오후 5시 30분) 운영한다. 12시 30분에는 어드벤처 1층 만남의 광장에, 오후 5시 30분에는 만남의 광장 맞은편인 시즌 포토존에 등장하는 핑크빈과 함께 특별한 추억을 남겨보자. 공연 장소와 일정 등 상세한 공연 정보는 롯데월드 어드벤처 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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