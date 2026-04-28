‘2시간 마라톤’ 사웨 러닝화는…아디다스 ‘에보3’
마라톤 풀코스 2시간의 벽을 깬 사바스티안 사웨(케냐)가 신은 러닝화가 주목받고 있다. 사웨는 아디다스의 아디제로 아디오스 프로 에보3 모델을 신고 신기록을 세웠다.
사웨는 26일(한국시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부 경기에서 42.195㎞ 풀코스를 1시간 59분 30초에 완주해 우승했다.
2023년 10월 시카고 마라톤에서 켈빈 키프텀(케냐)이 세웠던 종전 세계 기록(2시간 00분 35초)을 1분 5초 앞당겼다. 아울러 인류 역사상 최초로 꿈의 기록이 ‘서브 2’(2시간 이내에 마라톤 풀코스 완주)를 달성한 선수가 됐다.
이에 따라 그의 운동화가 큰 주목을 받고 있다.
사웨의 러닝화는 글로벌 스포츠브랜드 아디다스사의 아디제로 아디오스 프로 에보3(adizero adios pro evo3)다.
에보3는 국내에는 정식 출시되지 않았다. 해외 판매가는 500달러(약 74만원) 수준으로 고가다.
이 신발은 아디다스가 약 3년 동안 연구, 개발한 끝에 탄생했다.
지난해 5월에 나온 직전 모델 아디제로 아디오스 프로 에보2(adizero adios pro evo2)보다 가볍다. 138g에서 41g 가벼워진 97g로 30% 가벼워졌다.
역사상 가장 가볍고 내구성이 뛰어나다는 평가를 받는다. 추진력과 접지력을 키우고, 경량화에 초점을 맞춘 게 특징이다.
사웨의 식단도 관심을 모았다.
그는 레이스 당일 아침 식사로 빵과 꿀을 먹었다. 복잡한 식단 대신 빠르게 흡수되는 탄수화물 위주로 섭취한 것이다. 빵은 빠른 에너지원이고, 꿀은 고농도 당분으로 혈당을 빠르게 올린다. 장거리 운동인 마라톤에 적합한 식단이다.
또 경기 중에는 탄수화물 젤을 먹었다. 이를 통해 고농도 탄수화물을 위 부담 없이 흡수할 수 있었다.
영국 가디언은 “사웨의 신기록은 극한의 훈련과 식단, 기술이 맞물려 이뤄진 성과”라고 평가했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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