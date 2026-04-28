李 대통령 “산재 근절, 주요 국정과제… 모든 수단 동원”

李 대통령 “산재 근절, 주요 국정과제… 모든 수단 동원”
이재명 대통령이 산업재해노동자의 날인 28일 산재 근절 의지를 거듭 표명했다.
이 대통령은 이날 페이스북 글에서 “산재 근절은 국민주권정부의 주요 국정과제”라며 “더는 삶의 터전이 죽음의 현장이 되지 않도록 가능한 모든 수단을 동원하겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 올해 1분기 산재 사망자가 지난해 같은 기간보다 17.5% 줄어들었으나 아직 갈 길이 멀다고 지적했다. 그는 “방치된 위험과 작은 빈틈으로 인해 ‘사람만 뒤바뀐 익숙한 비극’이 반복되지 않도록 법과 제도를 빈틈없이 정비하겠다. 필요하면 새로운 기준과 제도도 마련하겠다”고 했다.
안전한 노동 환경이 지속가능한 성장의 토대라고도 역설했다. 이 대통령은 ‘산재 사망률 경제협력개발기구(OECD) 1위’의 오명 앞에서 세계 10위 경제 대국이라는 성취는 결코 자랑스러울 수 없다”며 “안전한 일터에서 이뤄낸 성장이야말로 국민 행복을 담보하는 지속 가능한 성장”이라고 강조했다.
이 대통령은 “일터에서 돌아오지 못한 모든 노동자를 마음 깊이 추모한다. 유가족 여러분께도 진심 어린 위로의 말씀을 전하며, 치료와 재활의 시간을 보내고 계신 모든 분의 빠른 쾌유를 기원한다”고 했다. 이어 “산재노동자의 날이 애도와 추모를 넘어 안전을 다짐하고 회복을 이야기하는 날로 자리잡을 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다”고 덧붙였다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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