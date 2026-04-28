래퍼 제리케이(Jerry.k·김진일)가 뇌종양 투병 끝에 지난 27일 숨을 거뒀다.
28일 유족 등에 따르면 고인은 악성 뇌종양인 교모세포종을 앓다 42세를 일기로 세상을 떠났다.
고인은 2024년 5월 자신의 SNS에 “저는 갑자기 뇌종양 진단을 받고 수술을 하고 회복하고 있다. 이게 다 뭔지 아직은 모르겠습니만, 아주 조금씩이라도 나아진다면 좋겠다. 한번씩 생각해 달라. 감사하다”고 투병 소식을 알렸다.
1984년생으로 서울대 언론정보학과 출신이다. 2001년 고등학교 동창인 래퍼 메익센스와 랩 듀오 로스로 데뷔했다. 이후 힙합 크루 소울컴퍼니의 원년 멤버로 활동했고, 솔로 아티스트로도 꾸준히 음악 작업을 이어갔다.
제리케이는 2008년 정규 1집 ‘마왕’을 발표하며 이름을 알렸다. 1집은 인간의 본성과 사회 문제를 직설적 언어로 풀어낸 앨범으로, 그는 힙합신에서 ‘독설가’, ‘마왕’이란 별칭을 얻었다.
2009년 금융권 대기업에 입사했으나 2011년에 힙합 신으로 돌아왔다. 이후 독립 레이블 데이즈얼라이브를 설립해 한국 사회의 여러 단면을 파헤쳤다.
정규 3집 ‘현실, 적’으로 제12회 한국대중음악상 최우수 랩·힙합 음반 부문, 정규 4집 타이틀곡 ‘콜센터 (feat. 우효)’로 제14회 한국대중음악상 최우수 랩·힙합 노래 부문 후보에도 올랐다.
2020년에는 일상의 회복과 평온을 담은 정규 5집 ‘홈’(HOME)도 선보였다.
갑작스러운 부고에 많은 팬들은 그의 소셜미디어(SNS) 계정에 애도를 전하고 있다.
유족으로 배우자, 형, 부모 등이 있다. 빈소 연세대학교신촌장례식장 16호실, 발인 29일. 02-2227-7500
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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래퍼 제리케이 악성 뇌종양 투병 끝 별세… 향년 42세
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