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관광공사, ‘오딩이와 떠나는 봄 피크닉’ 팝업스토어 운영

입력:2026-04-28 08:58
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내달 1~10일 현대백화점 천호점 13층에 오디 서비스 체험 및 가족단위 놀이공간 등 마련


한국관광공사는 현대백화점 천호점과 업무협약을 맺고 다음달 1일부터 10일까지 천호점 13층에서 ‘오딩이와 떠나는 봄 피크닉’ 팝업스토어를 운영한다고 28일 밝혔다.

이번 ‘오디(Odii)’ 팝업스토어는 가족 단위 나들이객에게 전국 각지의 매력적인 봄 여행지를 소개하기 위해 마련됐다. 무료 오디오 가이드 ‘오디’는 전국 6000여 개 관광지의 숨은 이야기를 한국어, 영어, 일본어, 중국어(간체·번체) 등 5개 언어로 해설하고 지역 관광의 매력을 소개하는 역할을 하고 있다.

봄 소풍 테마의 행사장에는 오디 캐릭터 ‘오딩이’ 포토존, 스탬프 투어 등 참여형 체험 공간이 조성된다. 오디 청음, 인공지능(AI) 여행일정 플래너 등 관광공사의 주요 서비스를 현장에서 직접 체험할 수 있다. 스탬프 투어 완료 또는 SNS 방문 인증 시 오딩이 굿즈, 백화점 식당가 할인 쿠폰 등을 추첨해 증정한다. 어린이를 위한 클레이·소꿉놀이 공간도 별도로 운영해 아이와 부모가 함께 즐길 수 있다.

이선우 관광공사 국내디지털마케팅팀장은 “가족 여행객이 오디 서비스를 친숙하게 접하고 다가오는 나들이철 국내여행을 계획하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr

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