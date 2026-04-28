김시우, 세계랭킹 25위…개인 역대 최고 순위 찍어
싱가포르 오픈 우승 함정우 382위
김시우가 남자골프 세계랭킹 개인 커리어 하이를 찍었다.
28일 발표된 남자 골프 주간 세계랭킹에서 김시우는 지난주 26위에서 한 계단 오른 25위에 자리했다. 25위는 김시우가 지금껏 밟아 보지 못한 개인 최고 순위다.
PGA투어 통산 4승의 김시우는 올 시즌 5차례 ‘톱10’에 입상하면서 페덱스컵 랭킹 10위에 자리하고 있다.
26일 아시안투어 인터내셔널 시리즈 싱가포르 오픈에서 우승한 함정우는 353계단 상승해 382위가 됐다.
같은날 한국프로골프(KPGA) 투어 우리금융 챔피언십에서 정상에 오른 최찬은 465계단이나 도약해 505위에 자리했다.
부상 여파로 시즌 데뷔가 늦었던 임성재는 76위, 군복무를 위해 귀국한 김성현은 138위, 극심한 부진을 겪고 있는 김주형은 144위로 밀렸다.
스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 맷 피츠패트릭(영국)가 1～3위를 지켰다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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