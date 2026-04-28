트럼프 부부 “멜라니아 곧 과부” 방송인 발언에 격분…해고 요구

도널드 대통령 부부가 27일(현지시간) 백악관에서 열린 찰스3세 국왕 국빈 방문 행사에 참석하고 있다. 연합뉴스

백악관 출입기자협회 만찬을 패러디하며 “우리의 영부인, 멜라니아가 여기 와 있습니다. 너무 아름답네요”라며 “트럼프 여사님(Mrs. Trump), 곧 과부(expectant widow)가 될 것 같은 분위기를 풍기네요”라고 말했다.

해당 발언은 실제 25일 워싱턴DC 힐튼 호텔에서 열린 만찬장에서 총격 사건이 발생하면서 재조명됐고 비판 여론이 거세졌다.

‘지미 키멀 라이브!’ 토크쇼를 방영하는 ABC 방송에 토크쇼 중단을 요구한 것으로 해석된다.

그러면서 “지미 키멀은 디즈니와 ABC에 의해 당장 해고돼야 한다”고 밝혔다.