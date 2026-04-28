트럼프 부부 “멜라니아 곧 과부” 방송인 발언에 격분…해고 요구
도널드 트럼프 대통령의 부인 멜라니아 여사를 향해 ‘곧 과부’가 될 것 같다고 말한 방송인 지미 키멀의 발언에 대해 트럼프 대통령 부부가 27일(현지시간) 맹비난하며 방송사의 엄정 조치를 요구했다.
멜라니아 여사는 이날 오전 엑스에 “키멀의 증오와 폭력을 조장하는 발언은 우리나라를 분열시키려는 의도에서 나온 것”이라며 “내 가족에 대한 그의 독백은 코미디가 아니다”라고 비판했다. 이어 “키멀 같은 사람들이 매일 저녁 우리 가정에 들어와 증오를 퍼트릴 기회를 얻어선 안 된다”고 말했다.
문제의 발언은 지난 23일 방송에서 나왔다. 키멀은 이틀 뒤인 25일로 예정된 백악관 출입기자협회 만찬을 패러디하며 “우리의 영부인, 멜라니아가 여기 와 있습니다. 너무 아름답네요”라며 “트럼프 여사님(Mrs. Trump), 곧 과부(expectant widow)가 될 것 같은 분위기를 풍기네요”라고 말했다. 해당 발언은 실제 25일 워싱턴DC 힐튼 호텔에서 열린 만찬장에서 총격 사건이 발생하면서 재조명됐고 비판 여론이 거세졌다.
멜라니아 여사는 “이제 그만할 때가 됐다”며 “ABC가 입장을 분명히 할 때다. ABC 경영진은 얼마나 더 우리 공동체를 희생시키면서 키멀의 끔찍한 행동을 방조할 것인가”라고 말했다. ‘지미 키멀 라이브!’ 토크쇼를 방영하는 ABC 방송에 토크쇼 중단을 요구한 것으로 해석된다.
트럼프도 이날 오후 트루스소셜에 ABC 방송과 모회사인 디즈니를 향해 키멀 해고를 요구했다. 트럼프는 “와우, 형편없는 시청률만 봐도 전혀 웃기지 않은 키멀이 자신의 쇼에서 정말 충격적 발언을 했다”며 “키멀의 비열한 폭력 선동에 많은 사람이 격분한 것을 잘 알고 있으며 평소라면 그가 무슨 말을 하던 반응하지 않겠지만 이번 건은 정말 도를 넘은 것”이라고 지적했다. 그러면서 “지미 키멀은 디즈니와 ABC에 의해 당장 해고돼야 한다”고 밝혔다.
다만 트럼프가 그동안 자신의 정적 등의 죽음을 조롱한 것을 고려하면 ‘이중잣대’를 들이민다는 지적도 나온다. 트럼프는 자신을 수사했던 로버트 뮬러 전 특검이 최근 사망하자 “그가 죽어서 기쁘다”고 말한 바 있다. 트럼프는 자신을 비판해온 유명 영화감독 롭 라이너가 살해되자 “그는 타인들에게 유발했던 분노 탓에 사망했다고 보도됐다”며 “그는 트럼프 대통령에 대한 격렬한 집착으로 사람들을 미치게 만든 것으로 알려졌다”고 적기도 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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