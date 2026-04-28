골프존마켓, 가정의 달 맞아 ‘골프 孝 하세요’ 이벤트 실시
㈜골프존커머스(대표이사 최덕형)가 운영하는 골프용품 전문매장 골프존마켓이 5월 가정의달을 맞아 오프라인 매장을 대상으로 5월 10일까지 ‘골프 孝 하세요’ 이벤트를 진행한다.
이번 이벤트는 부모님과 가족에게 감사의 마음을 전하고, 다양한 혜택과 체험 프로그램을 통해 의미 있는 시간을 함께 할 수 있도록 전국 골프존마켓 매장에서 진행된다.
골프존마켓 매장 구매 금액대별 최대 5만 골프존 마일리지 적립 혜택이 제공되며, 로드샵 매장에서는 네이버페이 포인트, 네이버페이 머니, 페이코 포인트로 결제하면 결제 금액에 따른 포인트 적립 혜택도 받을 수 있다.
마제스티, PRGR, 혼마, 데이비드 골프 등 주요 브랜드 특별 체험 공간을 마련해 가족 단위 방문객들도 함께 즐길 수 있도록 구성했다. 또 부모님 효도 선물을 위한 프리미엄 클럽, 퍼터, 골프볼은 물론 파크골프 용품에 대한 할인 프로모션도 함께 진행된다.
분당센터에서 5월 7일부터 10일까지 4일간 진행되는 고객 체험형 행사 기간에는 의류 초특가 행사, 데이비드 파크골프 팝업존, 마제스티 단독 VP존이 운영된다.
8일에는 시원한 음료를 제공하는 PRGR 아메리카노 트럭이 운영되고, ‘SUPER EGG’ 클럽을 체험할 수 있는 시타 이벤트 참여 고객 전원에게는 골프존 마일리지 쿠폰이 제공될 예정이다.
이어 10일에는 마제스티가 주최하고 김자영 프로가 함께 하는 원포인트 레슨, 경품 이벤트 등 다양한 프로그램이 예정되어 있다.
골프존커머스 황운태 사업부장은 “가정의달을 맞아 부모님과 가족에게 감사의 마음을 전할 수 있도록 골프존마켓오프라인 매장을 대상으로 ‘골프 孝 하세요’ 이벤트를 준비하게 되었다”라며 “이번 이벤트를 통해 가족과 함께 의미 있는 시간을 보내시길 바라며, 앞으로도 시즌별 트렌드를 반영한 고객 이벤트를 지속적으로 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
‘골프 孝 하세요’ 이벤트 및 상품 관련 자세한 사항은 골프존마켓 홈페이지 및 모바일 앱(APP), 골프존마켓 SNS 채널 등을 통해 확인할 수 있다.
한편 골프존커머스는 골프클럽 및 용품을 판매하는 오프라인 매장 ‘골프존마켓’을 전국 110개 직영점을 운영하고 있다.
개인별 맞춤 클럽을 제안하는 피팅센터 ‘트루핏(Trufit)’과 골프용품 중고거래 플랫폼 ‘골프존마켓 이웃’ 등 골프존마켓만의 차별화된 서비스를 제공하고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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