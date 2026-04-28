완도 냉동창고 화재…화기 작업 지시한 업체 대표 구속
전남 완도 냉동창고 화재와 관련해 화기 사용 작업을 지시한 시공업체 대표가 구속됐다.
완도경찰서는 28일 업무상실화와 출입국관리법 위반 등 혐의로 시공업체 대표 A씨(60대)를 구속했다고 밝혔다.
A씨는 지난 12일 오전 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 중국 국적 노동자 B씨(30대)에게 토치를 이용한 바닥 페인트(에폭시) 제거 작업을 지시하고 안전관리 의무를 다하지 않은 혐의를 받는다.
또 B씨가 불법체류자 신분인 것을 알면서도 고용한 혐의도 받고 있다.
경찰 조사에서 A씨는 작업 지시 이후 현장을 이탈해 안전관리·감독을 소홀히 한 것으로 드러났다.
경찰은 증거 인멸과 도주 우려가 있다고 보고 구속영장을 신청했고, 법원은 이를 발부했다.
해당 화재는 페인트 제거 작업 과정에서 시작된 것으로 조사됐으며, 진화 과정에서 재진입한 소방대원 2명이 급격히 확산한 불길에 고립돼 순직했다.
경찰은 정확한 화재 경위와 책임 소재를 추가로 조사하고 있다.
완도=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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