고환율에 덕본 건 한국은행뿐? 1분기 순이익 4조 ‘역대최대’
올해 1분기 고환율 흐름 속에 한국은행의 당기순이익이 1년 전보다 세 배 넘게 증가한 것으로 나타났다. 1분기 기준 사상 최대 규모다.
28일 한은 월별 대차대조표에 따르면 지난 3월 말 기준 한은의 누적 당기순이익은 4조2072억원으로 집계됐다. 지난해 1분기 1조3874억원과 비교하면 약 3배 수준이다. 종전 1분기 최대치였던 2020년 3월의 2조2165억원도 크게 웃돌았다.
지난 2월 말까지만 해도 누적 순이익은 3조2498억원이었다. 이는 지난해 같은 기간 6068억원의 5배를 넘는 규모다. 이후 3월 한 달 동안 순이익이 1조원 가까이 추가되면서 1분기 누적 순이익은 지난해 상반기 전체 순이익 4조5850억원에 근접했다.
한은의 손익은 외화 유가증권 운용에서 발생하는 이자수익과 매매손익 등에 크게 좌우된다. 금리와 주가, 환율 변화가 수익성에 직접적인 영향을 미치는 구조다.
올해 1분기에도 원·달러 환율이 높은 수준을 이어가면서 외화 유가증권 관련 수익이 확대된 것으로 풀이된다. 1분기 평균 환율은 주간 종가 기준 1466.9원이었다.
외환시장 안정 조치 과정에서 외환 매매이익이 늘어난 점도 순이익 증가 요인으로 꼽힌다. 여기에 한은이 발행하는 통화안정증권의 금리가 지난해 1분기보다 낮아지면서 이자비용 부담이 줄어든 점도 영향을 준 것으로 보인다.
한은은 지난해에도 15조3275억원의 당기순이익을 냈다. 이는 전년 7조8189억원의 두 배에 가까운 수준으로, 연간 기준 역대 최대치였다. 당시 한은은 연말 외환시장 안정 조치에 따른 외환 매매익 증가와 유가증권 가격 상승 등에 힘입어 외화자산 관련 이익이 커졌다고 설명했다.
한은은 매년 당기순이익 가운데 30%를 법정적립금으로 쌓고, 필요에 따라 일부를 임의적립금으로 적립한다. 남은 금액은 정부 세입으로 납부한다. 이에 따라 지난해 한은이 정부 세입으로 넘긴 금액은 10조7050억원이었다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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