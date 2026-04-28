‘상승세’ 윤이나, 세계랭킹 14계단 올라 39위 자리
셰브론 챔피언십 우승 넬리 코다 1위 복귀
미국여자프로골프(LPGA)투어 셰브론 챔피언십에서 개인 통산 메이저 대회 최고 성적을 거둔 윤이나의 세계랭킹이 대폭 상승했다.
윤이나는 28일(이하 한국시간) 발표된 세계랭킹에서 2.13점을 획득, 지난주 53위에서 14계단 오른 39위로 순위에 자리했다.
윤이나는 27일 끝난 LPGA투어 시즌 첫 메이저대회 셰브론 챔피언십에서 공동 4위에 입상했다. 메이저대회 톱10은 이번이 처음이다.
셰브론 챔피언십에서 우승한 넬리 코다(미국)가 지노 티띠꾼(태국)을 2위로 밀어 내고 1위에 복귀했다. 김효주는 3위를 지켰지만, 셰브론 챔피언십에서 컷 탈락한 김세영은 11위로 밀렸다.
한국여자프로골프(KLPGA)투어 덕신EPC챔피언십에서 우승한 이예원은 지난주 69위에서 17계단 상승한 52위가 됐다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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