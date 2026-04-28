김동연, 고유가 피해지원금 현장 방문

지급이 확정된 지원금은 8월 31일까지 연 매출 30억원 이하 소상공인 가맹점에서 사용 가능하며, 사용처 등 세부 내용은 120 경기도콜센터를 통해서도 확인할 수 있다.

김동연 경기도지사가 27일 ‘고유가 피해지원금’ 1차 접수를 진행하는 현장을 찾아 담당 직원 등을 격려했다.이날 김동연 지사는 안양시 관양동 행정복지센터을 찾아 “정부가 여러 가지 어려운 경제 여건, 전쟁 등 속에서 추경으로 어렵게 만든 제도인 만큼 힘들더라고 현장에서 잘 해주길 바란다”며 “현장에서 직접 주민들 상대하는 직원들이 잘 해주셔야 (지원금 지급) 취지가 충분히 살아날 수 있다”고 말했다. 이어 “준비가 잘 되어 있는 것 같아서 감사드린다. 피해지원금 지급이 원활하게 되도록 하자”라고 덧붙였다.이날부터 시작된 고유가 피해지원금 1차 접수 대상은 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등이다.수도권에 거주하는 기초생활수급자에게는 55만원, 차상위계층과 한부모가족에게는 45만원을 지원한다.특히 인구감소지역인 가평군과 연천군 거주자에게는 지역 우대 정책이 적용돼 각 5만원을 추가해 최대 60만원의 혜택을 제공한다.신청 기간은 5월 8일까지며, 접속 지연과 혼잡을 방지하기 위해 첫 주인 30일까지는 출생 연도 끝자리를 기준으로 요일제를 시행한다. 끝자리가 1과 6인 도민은 월요일, 2와 7은 화요일, 3과 8은 수요일, 4·5·9·0은 목요일에 신청할 수 있다.5월 1일부터는 요일과 무관하게 누구나 신청할 수 있다.온라인 신청이나 방문이 어려운 도민을 위한 ‘찾아가는 신청 서비스’도 제공한다.안양=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지