백악관 만찬 행사 총격범, 트럼프 암살 미수 혐의로 기소…최고 종신형

백악관 “좌파 증오 집단이 폭력 사태 원인”

토드 블랜치 미국 법무장관 대행이 27일(현지시간) 워싱턴 DC 법무부에서 백악관 만찬 행사 총격 사건 브리핑을 하고 있다. 오른쪽은 캐시 파텔 미 연방수사국 국장, 왼쪽은 제닌 피로 워싱턴DC 검사장. 연합뉴스

그가 펌프 액션 산탄총, 권총, 칼 3자루를 갖고 워싱턴DC로 왔다고 밝혔다.

사건 직전 가족들에게 보낸 선언문에서 자신을 ‘친절한 연방 암살자’라고 불렀고 트럼프 대통령을 표적으로 삼고 있음을 간접적으로 시사했다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인이 27일(현지시간) 백악관에서 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스