이삼걸 민주당 안동시장 후보, ‘이재명 직통캠프’ 선대위 출범워
‘이재명 직통 캠프’ 명칭…대통령과 소통 강점 내세워 눈길
이삼걸 더불어민주당 안동시장 후보의 선거대책위원회가 ‘이재명 직통캠프’라는 이채로운 명칭을 선보이며 본격 출범했다.
이삼걸 선대위는 지난 26일 선거사무소 개소식과 함께 권영세 전 안동시장을 명예위원장으로 선대위 체제를 본격 가동한다고 28일 밝혔다.
선거 실무를 이끌 상임위원장에 김위한 전 더불어민주당 안동예천지역위원장, 고문단에는 안동지역 각계 원로들이 이름을 올렸다.
지역 미래를 이끌 청년 위원들을 비롯해 각 읍면동 특별위원회까지 갖춘 촘촘한 조직망을 공개하면서 이번 선거에 총력을 다한다는 각오를 드러냈다.
이삼걸 후보 선대위는 사무소 개소식에서 ‘대통령과 직통! 천지개벽 안동! 이삼걸이 합니다!’라는 슬로건을 적은 대형 펼침막을 내걸었다. 앞서 선대위 명칭도 ‘직통캠프’로 정했다.
대통령의 고향 안동의 시장 후보로서 대통령과 직접 소통할 수 있다는 강점을 내세운 것이다. 실제 이 후보는 이달 4일 한식을 맞아 안동을 방문한 이 대통령과 동행하면서 지역 현안을 전달하기도 했다.
이 후보는 선대위 출범을 선언하면서 “이삼걸의 경륜과 능력, 집권여당의 힘, 대통령님의 관심 이 삼박자가 맞아 떨어지는 절호의 기회”라며 “이삼걸이 대통령님과 함께 안동을 위해 혼신의 힘을 다하겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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