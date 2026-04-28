경기신보, 소상공인 백서 바탕으로 정책 방향 모색

경기신보는 이번 세미나를 통해 도출된 의견과 백서 분석 결과를 반영해, 소상공인의 업종 및 지역 특성을 고려한 맞춤형 지원체계를 한층 고도화할 계획이다.

특히 창업·성장·위기 등 기업 생애주기별 보증 지원 강화, 신용관리와 경영 전반을 아우르는 컨설팅 기능 확대, 재도전 소상공인을 위한 재기 지원 및 채무조정 연계 강화, 현장 중심의 경영지원 체계 고도화를 중점 추진할 방침이다.

백서에 따르면, 2024년 경기도 소상공인의 평균 매출액은 전년 대비 13.1% 감소한 반면, 지난해 운영 관련 대출은 18.6% 증가한 것으로 나타났다. 수익성은 악화되고 자금 부담은 확대되는 흐름이 뚜렷했다. 원재료비 상승과 상권 위축, 동일 업종 간 경쟁 심화 등 경영 애로도 심화된 것으로 분석됐다. 또 일부 사업체는 폐업 이후 재창업이나 재도전을 준비하는 등 사업 구조 변화 흐름이 감지됐다.