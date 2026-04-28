“전세계에서 오직 한국만!”… 美 ‘망사용료’에 또 불만

미국 도널드 트럼프 정부가 27일(현지시간) 한국의 네트워크 사용료(망 사용료) 정책에 대한 불만을 다시 한 번 드러냈다. 전세계에서 오직 한국만 망 사용료를 부과한다면서

USTR X캡처