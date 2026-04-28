인하대 의료원, 백령병원과 교육협력병원 현판 제막식

인하대학교 의과대학 교육협력병원 현판 제막식. 인하대 제공

행사에는 성용락 정석인하학원 이사장, 조명우 인하대학교 총장, 이택 인하대학교 의료원장, 이두익 백령병원장, 박혜련 옹진군 보건소장 등 관계기관 주요 인사들이 참석했다.

이번 행사는 서해5도 유일한 2차 의료기관인 백령병원과의 협력 관계와 지역기반 의학교육의 장을 직접 살펴보고 교육과 진료가 연계된 통합형 공공의료 모델을 보다 발전시켜 나갈 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

앞서서는 ‘건강옹진호’ 병원선 실습, 인천시의료원 임상실습, 국내 의과대학 최초로 시행한 대만 츠지대학교의 ‘말없는 스승(Silent Mentor)’ 해부학 실습 연수 등 지역사회 기반 의학교육 특성화 프로그램을 활발히 진행하고 있다.

이번 행사와 함께 인하대병원과 백령병원의 ‘스마트 원격 화상 협진 시스템’ 시연도 함께 진행됐다. 인하대병원은 지난 2023년 2월부터 백령병원과 디지털 기반의 원격 협진 체계를 구축해 운영하며 도서지역 주민들의 응급 및 중증질환 치료를 지원 중이다.