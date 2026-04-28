‘세금 너무 깎아준다’ 지적에… 정부, 조세지출 항목 재분류 고민

조세지출 항목서 재정지출 성격 띠는 사업 등 제외 고민

연간 4.7조 소요 근로장려금만 빼도 국세감면액 감소에 영향

‘통계 다이어트’ 꼼수 지적도





정부 내부에서 근로장려금(EITC), 연금보험료 공제 등 복지 성격이 강한 항목들을 조세지출 통계에서 제외해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 조세 체계의 기본 원칙에 비춰볼 때 일부 항목으로 인해 국세감면액 규모가 실제보다 많이 부풀려져 있다는 문제의식에서다. 다만 일각에선 조세지출 항목 자체를 줄여 전체 규모를 작아 보이게 하려는 ‘통계 다이어트’ 꼼수라는 지적도 나온다.



28일 관계부처에 따르면 세제 당국 내부에서는 조세지출 항목 중 조세지출로 보기 어려운 사업(구조적 지출·잠재적 관리대상)을 제외하는 방안을 고민 중이다. 조세지출은 조세감면·소득공제·세액공제 등 방식으로 세금을 깎아주는 간접 예산을 의미하는데, 현재 조세지출에는 그 성격이 모호한 항목들까지 한데 묶여 있다고 인식한다는 것이다.



대표적인 항목은 EITC다. EITC는 저소득층에 현금을 직접 지급하는 복지제도지만, 국세청이 연말정산이나 종합소득세 등과 연동해 운영하다 보니 재정지출이 아닌 조세지출로 분류된다. 국회예산정책처에 따르면 연간 소요 예산만 4조7000억원(잠정)에 달한다. 이 항목만 빠져도 정부 입장에서 부담은 크게 줄어든다.



연금보험료 공제(약 4조8000억원)도 마찬가지다. 해당 공제 제도는 나중에 연금을 받을 때 과세하기 위해 지금은 미뤄주는 ‘이중과세 조정’ 장치일 뿐 정부가 제공하는 세금 혜택으로 보기 어렵다는 인식이 존재한다. 정부는 이처럼 조세의 기본 체계에 해당해 조세지출로 보기 어려운 구조적 지출을 제외할 경우 국세감면율이 현재 15.5%에서 14.7%로 낮아질 수 있을 것으로 본다.



정부가 통계 재분류를 고심하는 배경에는 매년 역대 최대를 경신 중인 조세지출 규모가 있다. 지난해 국세감면액은 전년(70조5000억원)보다 6조원(8.4%) 증가한 76조5000억원(잠정)으로 집계됐다. 법정 국세감면 한도를 3년 연속 초과할 위기에 처했다. 이에 정부는 지난달 국세감면액 총량 관리 강화, 조세지출의 재정지출 전환 등 ‘대수술’을 예고한 바 있다.



이런 항목들이 실제로 조세지출 범위에서 제외될지는 현재로선 불투명하다. 정부 내부에서 통계 재분류가 자칫 ‘꼼수’로 비칠까 우려하는 목소리가 적잖기 때문이다. 관행적으로 연장해온 불필요한 감면 사업을 도려내는 체질 개선 대신 장부에서 덩치 큰 항목만 떼어내 수치를 조작한다는 비판을 받을 수 있다는 점을 의식한 것으로 풀이된다.



다만 OECD 주요국들을 보면 이런 항목들을 조세지출에서 빼거나 별도로 분류하는 추세이긴 하다. 영국은 EITC를 직접적인 복지 예산으로 통합했고, 독일 등은 연금 공제를 조세지출 항목에 아예 넣지 않는다.



정부 관계자는 “임금 상승 등으로 인해 복지 명목 사업 규모가 늘어서 조세지출이 증가하는 것에 대해서는 다르게 평가해야 하는 것 아니냐는 문제의식에 기인한다”고 했다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부 내부에서 근로장려금(EITC), 연금보험료 공제 등 복지 성격이 강한 항목들을 조세지출 통계에서 제외해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 조세 체계의 기본 원칙에 비춰볼 때 일부 항목으로 인해 국세감면액 규모가 실제보다 많이 부풀려져 있다는 문제의식에서다. 다만 일각에선 조세지출 항목 자체를 줄여 전체 규모를 작아 보이게 하려는 ‘통계 다이어트’ 꼼수라는 지적도 나온다.28일 관계부처에 따르면 세제 당국 내부에서는 조세지출 항목 중 조세지출로 보기 어려운 사업(구조적 지출·잠재적 관리대상)을 제외하는 방안을 고민 중이다. 조세지출은 조세감면·소득공제·세액공제 등 방식으로 세금을 깎아주는 간접 예산을 의미하는데, 현재 조세지출에는 그 성격이 모호한 항목들까지 한데 묶여 있다고 인식한다는 것이다.대표적인 항목은 EITC다. EITC는 저소득층에 현금을 직접 지급하는 복지제도지만, 국세청이 연말정산이나 종합소득세 등과 연동해 운영하다 보니 재정지출이 아닌 조세지출로 분류된다. 국회예산정책처에 따르면 연간 소요 예산만 4조7000억원(잠정)에 달한다. 이 항목만 빠져도 정부 입장에서 부담은 크게 줄어든다.연금보험료 공제(약 4조8000억원)도 마찬가지다. 해당 공제 제도는 나중에 연금을 받을 때 과세하기 위해 지금은 미뤄주는 ‘이중과세 조정’ 장치일 뿐 정부가 제공하는 세금 혜택으로 보기 어렵다는 인식이 존재한다. 정부는 이처럼 조세의 기본 체계에 해당해 조세지출로 보기 어려운 구조적 지출을 제외할 경우 국세감면율이 현재 15.5%에서 14.7%로 낮아질 수 있을 것으로 본다.정부가 통계 재분류를 고심하는 배경에는 매년 역대 최대를 경신 중인 조세지출 규모가 있다. 지난해 국세감면액은 전년(70조5000억원)보다 6조원(8.4%) 증가한 76조5000억원(잠정)으로 집계됐다. 법정 국세감면 한도를 3년 연속 초과할 위기에 처했다. 이에 정부는 지난달 국세감면액 총량 관리 강화, 조세지출의 재정지출 전환 등 ‘대수술’을 예고한 바 있다.이런 항목들이 실제로 조세지출 범위에서 제외될지는 현재로선 불투명하다. 정부 내부에서 통계 재분류가 자칫 ‘꼼수’로 비칠까 우려하는 목소리가 적잖기 때문이다. 관행적으로 연장해온 불필요한 감면 사업을 도려내는 체질 개선 대신 장부에서 덩치 큰 항목만 떼어내 수치를 조작한다는 비판을 받을 수 있다는 점을 의식한 것으로 풀이된다.다만 OECD 주요국들을 보면 이런 항목들을 조세지출에서 빼거나 별도로 분류하는 추세이긴 하다. 영국은 EITC를 직접적인 복지 예산으로 통합했고, 독일 등은 연금 공제를 조세지출 항목에 아예 넣지 않는다.정부 관계자는 “임금 상승 등으로 인해 복지 명목 사업 규모가 늘어서 조세지출이 증가하는 것에 대해서는 다르게 평가해야 하는 것 아니냐는 문제의식에 기인한다”고 했다.세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지