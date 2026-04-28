김창완도 함께하는 ‘싱크 넥스트’… 서울의 컨템포러리

세종문화회관의 여름 축제로 5회째, 7월 3일 개막

두 달간 세종S씨어터에서 10개 프로그램 28회 공연

가수 김창완이 27일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 ‘싱크 넥스트 26’ 기자간담회에 참석해 이야기하고 있다. 연합뉴스

27일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 ‘싱크 넥스트 26’ 기자간담회에 참석한 올해 아티스트들이 포즈를 취하고 있다. (c)세종문화회관

김창완밴드(8월 28~29일)는 한국 대중음악의 상징적 존재인 김창완의 음악을 동시대 K팝과 연결한다. 김창완은 “컨템포러리는 ‘나’로부터 비롯되는 게 아니라 ‘당신은 나와 함께 있다’는 동시대인의 선언이라고 생각한다”고 피력했다.

세종문화회관의 ‘싱크 넥스트 26’이 선보이는 10개 공연의 포스터.

안호상 세종문화회관 사장이 27일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 ‘싱크 넥스트 26’ 기자간담회에 참석해 이야기하고 있다. (c)세종문화회관