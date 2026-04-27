김정관 “삼성전자 이익, 회사 구성원만의 결실 아냐”

김정관 산업통상부 장관이 24일 세종시 정부세종청사 대강당에서 열린 산업통상부 제2차 전직원 타운홀미팅에서 발언하고 있다. 뉴시스

김정관 산업통상부 장관이 삼성전자 노조의 파업 예고와 관련해 삼성전자가 일개 기업이 아닌 국가 공동체의 자산임을 강조하며 노사 양측에 성숙한 결단을 촉구했다.

반도체는 한 번 이익을 내고 끝나는 것이 아니라 대규모 투자가 지속되지 않으면 안 되는 산업 구조”라며

김 장관은 “

반도체는 한 번 경쟁력에서 밀리면 회복하는 데 긴 시간이 걸리고 회복 못 하고 끝나는 경우가 대부분”이라며 “반도체 산업은 우리나라에서 지금 유일하게 경쟁력을 유지하고 있는 산업이다. 하지만 그 격차는 지속해 축소되고 있다”고 목소리를 높였다.