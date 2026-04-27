우승팀까지 제압…기적의 소노, 창단 첫 챔프전행
또 한 편의 기적 동화가 완성됐다. 프로농구 고양 소노가 창단 첫 챔피언결정전 진출에 성공하며 우승에 도전할 기회를 잡았다. 구단 사상 최초로 봄 농구 무대를 밟은 정규리그 5위 소노는 6강과 4강 플레이오프(PO)에서 총 6연승을 질주하며 상위팀을 차례로 격파했다.
소노는 27일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 KBL 4강 PO(5전 3승제) 3차전에서 창원 LG를 90대 80으로 제압했다. 이로써 소노는 정규리그 우승팀 LG를 상대로 시리즈 스윕을 달성하며 챔프전에 선착했다. 정규리그 5위가 챔프전에 오른 건 2023-2024시즌 부산 KCC에 이어 역대 두 번째다.
정규시즌 막판 구단 최다 10연승을 발판 삼아 극적으로 순위를 끌어올린 소노의 돌풍은 PO에서도 거셌다. 4위 서울 SK와의 6강 PO 3연승, 적지에서 펼쳐진 4강 1·2차전 승리로 기세를 올렸다. 손창환 소노 감독은 자칫하면 들뜰 수 있는 선수들의 마음을 다잡았다. 손 감독은 “우리가 뭐 잃을 게 있느냐. 늘 해왔던 것처럼 오늘 한 경기에 집중하자”고 강조했다.
매서운 상승세에 브레이크는 없었다. 외곽포가 불을 뿜었다. 소노는 이근준, 이정현, 임동섭, 케빈 켐바오, 강지훈 등 5명이 전반에만 10개의 3점슛을 합작했다. 3쿼터에는 연이은 수비 성공 이후 속공까지 살아났다. 소노는 4쿼터 초반 가드 이재도가 3점포 2방을 연거푸 꽂으며 승부에 쐐기를 박았다. LG는 외국인 선수 아셈 마레이가 경기 종료 3분여를 남기고 5반칙으로 코트를 떠나며 추격 동력을 잃었다.
경기 후 축하 물세례를 받고 나타난 손 감독은 “챔프전 진출을 전혀 예상하지 못했다. 하루하루 전쟁을 치른다는 각오로 임했다”고 말했다. 그는 “지금 아무 생각이 없다. 다음에 해야 할 일들만 떠오른다”며 “챔프전도 도전자의 자세로 임하겠다”고 다짐했다.
LG는 이날 주전 포인트가드 양준석이 피로골절 부상으로 결장하며 어려운 싸움을 했다. 조상현 LG 감독은 “백업 요원을 만드는 게 올 시즌 숙제였는데 미흡했다. 다음 시즌 정상에 다시 도전하겠다”며 아쉬움을 삼켰다.
고양=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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