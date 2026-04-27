한병도, 민주당 원내대표 단독 입후보…사실상 연임 수순
한병도 더불어민주당 의원이 차기 원내대표 선거에 단독 입후보하면서 사실상 추대 형식이 굳어지게 됐다. 민주당 원내대표 선거 사상 첫 단독 출마 사례로 기록될 전망이다. 당내 일각에서 반대 목소리도 나왔지만 ‘한병도 대세론’을 흔들지는 못했다는 평가다.
민주당에 따르면 27일 오후 6시까지 진행된 원내대표 후보 등록 결과 한 전 원내대표만 이름을 올렸다. 당초 4선 서영교 의원과 3선 박정·백혜련 의원 등의 출마 가능성이 거론됐지만, 모두 불출마를 택하면서 경쟁 구도는 형성되지 않았다. 이에 따라 이번 선거는 한 전 원내대표에 대한 찬반 투표 성격으로 치러질 전망이다. 민주당은 다음 달 4~5일 권리당원 온라인 투표, 6일 재적 의원 투표를 진행하며 의원 투표 80%와 권리당원 투표 20%를 합산해 과반 찬성을 얻으면 당선된다.
한 전 원내대표는 지난 1월 김병기 당시 원내대표가 각종 의혹으로 사퇴한 뒤 보궐선거를 통해 선출돼 약 100여 일간 원내를 이끌어왔다. 그는 ‘사법 3법’과 대미투자특별법, 전쟁 추경안 등 주요 현안을 원만하게 처리하며 당내에서 ‘조용한 리더십’을 보여줬다는 평가를 받는다.
연임 도전을 위해 지난 21일 원내대표직에서 물러난 한 전 원내대표는 당시 “한 일도 많지만 앞으로 해야 할 일이 더 많다”고 밝혔다. 다만 당내에서는 원내대표 연임에 대한 이견도 일부 존재했다. 김용민 민주당 의원은 “원내대표 연임은 지금 필요한 여당의 역동성과 활력에 반한다”며 “민주당에 새로운 인물이 등장하고 새로운 바람이 불기를 희망한다”고 밝힌 바 있지만 전반적인 분위기는 연임을 수용하는 쪽에 무게가 실린다. 단독 입후보로 경쟁이 사라지면서 한 전 원내대표는 무난하게 과반을 확보할 것이라는 관측이 나온다.
호남을 토대로 한 3선의 한 전 원내대표는 온건하고 합리적인 성향으로 여야를 아우르는 협상력을 갖췄다는 평가를 받는다. 원광대 재학 시절 총학생회장으로 전국대학생대표자협의회에서 활동한 86세대 정치인으로, 2004년 17대 총선에서 처음 국회에 입성한 뒤 21·22대 총선에서 연이어 당선됐다.
국회 예산결산위원장을 지내며 이재명정부 첫 예산안을 법정 시한 내 처리한 경험도 있다. 연임이 확정될 경우 국회 하반기 원 구성 협상과 함께 6·3 지방선거 관리 등 당내 주요 현안을 맡게 될 것으로 보인다. 한 전 원내대표는 앞서 “상임위를 정쟁의 도구로 활용한다면 (야당과의) 배분이 의미 없다고 생각한다”며 “나눠먹기식은 점검해야 한다”고 밝힌 바 있다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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