한병도, 민주당 원내대표 단독 입후보…사실상 연임 수순

한병도 전 더불어민주당 원내대표. 연합뉴스

전반적인 분위기는 연임을 수용하는 쪽에 무게가 실린다. 단독 입후보로 경쟁이 사라지면서 한 전 원내대표는 무난하게 과반을 확보할 것이라는 관측이 나온다.