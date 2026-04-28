‘인공위성 탈취, 지상목표 타격’…中 ‘우주전쟁’ 역량 급성장

중국의 창정-5 로켓이 2024년 5월 하이난섬 원창 우주발사장에서 발사를 기다리는 장면. 소후닷컴

중국 인민해방군 장교용 교재와 군 연계 학자들의 논문 100여편을 검토해 중국군이 위성 포획, 지상 목표물 공격, 스타링크 장악 등의 우주 전쟁 전략을 구상하고 있다고 전했다.

인공위성이 로봇 팔을 이용해 우주 쓰레기를 수거하는 상상도. 바이두