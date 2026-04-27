SOOP-넥슨, 스트리머·유저 연결 프로그램 ‘N커넥트’ 프리 시즌 시작
SOOP과 넥슨이 양사의 활동 데이터를 실시간으로 연동하는 계정 연동 서비스와 유저 및 스트리머를 위한 프로그램 ‘N커넥트’의 프리시즌을 27일부터 시작한다.
‘N커넥트’는 콘텐츠와 게임 활동을 기반으로 운영되는 스트리머 대상 프로그램으로 유저의 참여와 스트리머의 활동 그리고 게임 경험이 구조적으로 연결될 수 있도록 기획됐다.
SOOP은 넥슨과 함께 유저와 스트리머가 넥슨 게임을 중심으로 다양한 방송 경험을 만들어 장기적인 연결 구조를 구축해 나간다는 계획이다.
‘N커넥트’에 참여하는 스트리머는 ‘N커넥터’로 활동하며 넥슨 게임을 소재로 자유롭게 방송을 진행하고 유저들과 소통할 수 있다. 스트리머는 프로그램 가입 후 넥슨 게임으로 방송을 진행하거나 공식 프로그램에 참여하면 콘텐츠 지원금과 드롭스 및 굿즈 등 다양한 혜택을 받는다.
또한 ‘활동’과 ‘성장’ ‘임팩트’라는 세 축의 리워드 구조를 통해 스트리머의 활동이 장기적으로 이어질 수 있는 환경을 마련한다.
SOOP에서 방송을 진행하는 스트리머라면 누구나 해당 프로그램에 가입할 수 있다. 넥슨 게임 카테고리에서 10시간 이상 방송을 진행한 스트리머에게는 스페셜 굿즈가 제공된다. 일반 스트리머 대상 홍보 지원 프로그램도 함께 운영될 예정이다.
유저들을 위한 계정 연동 시스템도 도입해 넥슨 게임 계정과 SOOP 계정을 연동하면 드롭스 이벤트와 넥슨캐시 등 혜택을 받을 수 있다.
‘N커넥트’는 오는 9월까지 약 5개월간 프리시즌으로 운영된다. 양사는 피드백을 바탕으로 운영 구조를 더욱 고도화할 방침이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사