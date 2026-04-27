LG전자 사내벤처 4곳, ‘둥지’ 떠나 AI·로봇·첨단소재 시장 도전

사내벤처 육성 프로그램 ‘스튜디오341’, 4개 업체 분사

LG전자가 최근 서울 강서구 마곡 사이언스파크에서 사내벤처 프로그램 '스튜디오341' 데모데이를 열고 최종 분사 자격을 갖춘 사내벤처 4개 팀을 선발했다. 사진은 최종 선발된 사내벤처 '프리키친랩' 유진호 대표가 발표하는 모습. LG전자 제공

사내벤처 '머신플로우' 김봉상 대표가 회사를 소개하는 모습. LG전자 제공

각 팀은 최대 4억원의 초기 투자를 받는다. 오는 7월 중 분사 절차가 마무리될 예정인데,