[속보] 경찰 “주사기 매점매석 혐의 4개 업체 수사 착수”
보건당국 특별 단속에서 ‘주사기 매점매석 업체’가 무더기로 적발된 것과 관련해 경찰이 본격적인 수사에 착수했다.
경찰청 국가수사본부는 27일 언론 공지를 통해 “식품의약안전처로부터 고발장을 접수한 즉시 관할 시도경찰청 반부패경제범죄수사대에 사건을 배당해 신속한 수사 착수를 지시했다”고 밝혔다.
앞서 식품의약품안전처는 전국 주사기 판매업체를 특별 단속해 주사기 매점매석 금지 고시를 위반한 32개 업체를 적발했다.
이중 매점매석 혐의가 확인된 판매업체 4곳을 경찰청에 우선 고발했다. 사건들은 각각 인천·경기남부·경기북부·전남경찰청에 배당됐다.
경찰청은 “앞으로도 국민 생활과 직결된 물가 안정과 건전한 유통 질서 확립을 위해 매점매석 등 관련 불법 행위에 대해 엄정 대응할 방침”이라고 전했다.
경찰은 매점매석 등에 대한 첩보를 전방위적으로 수집하고, 식약처 등 관계 기관과 긴밀히 협력해 유통 과정 전반에 대한 점검을 강화할 방침이다.
이재명 대통령도 지난 25일 소셜미디어 엑스(X)에 주사기 매점매석 관련 기사를 공유하며 “지속적 단속은 물론 발각된 위반 행위에 대해서는 신속한 수사와 엄벌, 최대치의 행정제재 등 최대한의 사후 조치를 내각에 지시했다”고 말한 바 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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