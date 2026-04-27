앙탈 챌린지 열기 이을까…‘청량 끝판왕’ TWS, 미니 5집으로 귀환
‘앙탈 챌린지’로 대중성과 화제성을 모두 잡은 그룹 투어스(TWS)가 ‘직진 청량 로맨스’로 돌아왔다.
투어스는 27일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 미니 5집 ‘노 트래지디’ 발매 기념 쇼케이스를 열고 “기존의 풋풋한 색깔을 유지하면서도 신선함을 더한 대중적인 앨범”이라고 소개했다. 정해진 운명을 기다리기보다 스스로 사랑을 완성해 가는 여섯 소년의 이야기가 담겼다.
총 6곡이 수록된 이번 앨범에는 도훈·영재·한진·지훈이 작사에 참여해 팬덤 ‘42(사이)’를 향한 진심을 녹였고, 하우스·붐뱁 힙합·록 등 다양한 장르를 아우르며 음악적 스펙트럼을 확장했다. 경민은 “전원 성인이 된 후 처음 선보이는 미니앨범인 만큼 더욱 다채로운 모습을 보여드릴 수 있을 것”이라고 밝혔다.
타이틀곡 ‘널 따라가(You, You)’는 상대를 향한 거침없는 고백을 담은 하우스 사운드 기반의 곡이다. 도훈은 “처음 듣자마자 훅 구간이 귀에 꽂혔다”며 “중독성 강하고 대중적인 노래”라고 설명했다. 후렴구 ‘따룸’ 구간은 발매 전부터 소셜미디어 실시간 트렌드 1위에 ‘따룸따룸’을 올리며 또 한 번의 메가 히트 챌린지 탄생을 예고했다.
챌린지에 대한 재치 있는 계획도 눈길을 끌었다. 한진은 존경하는 가수 아이유와의 협업을 희망했고, 경민은 “‘따룸 챌린지’에서 착안해 ‘따릉이’ 자전거 안전 챌린지를 찍고 싶다”는 엉뚱한 포부로 웃음을 자아냈다.
이번 앨범은 선주문 116만장을 돌파하며 전작인 미니 4집 ‘플레이 하드’(약 64만장)의 2배 가까운 수치를 기록, 데뷔 첫 밀리언셀러 달성을 목전에 뒀다.
어느덧 3년 차를 맞이해 여유와 성숙함을 갖춘 투어스는 “청량뿐 아니라 다양한 장르를 소화하며 ‘모두의 이상형’이라는 수식어를 얻고 싶다”는 목표를 밝혔다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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