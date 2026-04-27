민선 9기 충북지사는…김영환-신용한 맞대결
국민의힘 최종 후보 확정
청주고·연세대 선후배
37일 앞으로 다가온 6.3 지방선거 충북지사 선거는 김영환(71) 충북지사와 신용한(57) 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장이 맞대결을 펼치게 됐다.
국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 6·3 지방선거 충북지사 후보로 현역인 김 지사가 확정됐다고 27일 밝혔다.
김 지사는 지난 25∼26일 진행된 결선경선에서 윤갑근 전 대구고검장을 누르고 공천장을 거머쥐었다.
김 지사는 이미 본선거 진출을 확정 지은 더불어민주당 후보인 신용한 지방시대위원회 부위원장과 최종전을 펼치게 됐다.
김 지사는 공천 확정 후 발표한 감사인사에서 “충북의 새로운 미래 도민 여러분과 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.
김 지사는 “이번 경선 결과는 충북을 뛰어넘어 새로운 도약과 변화를 갈망하는 도민 모두의 위대한 승리이자 당원들의 염원이 만들어낸 결과”이라며 “경선 여정을 함께 한 윤갑근 윤희근 조길형 후보, 김수민 청주청원당협위원장에게도 감사를 전한다. 후보들의 정책을 앞으로 도정을 이끌어갈 소중한 자산으로 삼겠다”고 말했다.
김 지사와 신 부위원장은 청주고, 연세대 동문이라는 공통점이 있다.
괴산 출생인 김 지사는 1973년 청주고를 나왔다. 1988년 연세대 치대, 2001년 연세대 경제대학원 경제학과를 졸업했다.
청주 출생인 신 부위원장은 1987년 청주고를 졸업한 데 이어 1995년 연세대 경영학과, 1997년 연세대 법과대학 법학과, 1999년 연세대 법학대학원 법학과에서 학사·석사 학위를 취득했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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