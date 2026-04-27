제주 제2공항 예정지 외 토지거래허가구역 해제
제2공항 건설 계획 발표 이후 11년간 유지돼 온 제주 성산읍 토지거래허가구역이 예정지를 제외하고 모두 해제된다.
제주도는 지난 24일 도시계획위원회 심의를 열어 성산읍 전역에 지정돼 있던 토지거래허가구역을 제2공항 예정지만 재지정하고 나머지 지역은 해제하는 안건을 의결했다고 27일 밝혔다. 이에 따라 지정 면적은 1억764만7000㎡에서 551만6000㎡로 축소되며, 공고는 이르면 이달 말 게시된다.
성산읍 토지거래허가구역은 2015년 11월 정부의 제주 제2공항 건설계획 발표 이후 과도한 지가 상승과 부동산 투기를 억제하기 위해 지정됐다.
이후 사업 추진이 장기화되면서 4차례 재지정을 거쳐 11년간 유지됐으나, 장기간 이어진 토지 이용 제한으로 주민 불편과 불만이 누적됐다.
오영훈 지사가 지난해 도의회에서 조기 해제 가능성을 검토하겠다고 밝힌 뒤 제주도는 전문가와 주민 대표 등이 참여한 전담조직을 구성해 의견을 수렴했다.
전담조직은 공항 개발 기대감에 따른 투기적 거래 방지 등 지정 목적이 충분히 달성됐다고 평가했으며 건설경기 침체와 내수 부진으로 인한 지역경제 위축, 성산읍의 지가·거래량 둔화 등을 종합적으로 고려했다. 국토교통부 가이드라인에 따른 정량 지표 역시 해제 요건을 충족한 것으로 나타났다고 제주도는 밝혔다.
도시계획위원회는 해제 지역에 대한 부동산 가격 급등이나 투기성 거래를 주기적으로 모니터링하고, 필요 시 재지정하는 조건으로 원안을 수용했다.
김삼용 제주도 교통항공국장은 “이번 해제는 토지소유자의 재산권 행사 불편을 해소하고 지역경제를 활성화하는 동시에 도민들의 권익과 삶의 자율성을 회복하는 데 의미가 있다”고 말했다.
한편 재지정된 토지거래허가구역은 부동산 거래 신고 등에 관한 법률에 따라 공고일로부터 5일 후 효력이 발생하며, 지정기간은 3년이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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