‘바람의 손자’ 깨어났다…이정후, 4안타 폭발로 3할 돌파
‘바람의 손자’가 깨어났다. 이달 초 저조한 성적에 허덕였던 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 한 경기 4안타를 몰아치며 올 시즌 처음으로 3할 타율을 돌파했다.
이정후는 27일(한국시간) 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 미국 메이저리그(MLB) 마이애미 말린스와의 홈경기에 1번 타자 겸 우익수로 선발 출전해 3루타 포함 5타수 4안타 2득점으로 맹활약하며 팀의 6대 3 승리를 이끌었다.
이정후가 4안타 경기를 펼친 건 지난해 9월 6일 세인트루이스 카디널스전 이후 233일 만으로 MLB 데뷔 후 세 번째다. 시즌 초반 13경기에서 타율이 0.143까지 떨어지며 우려를 샀던 그는 타율을 0.313(99타수 31안타)까지 끌어올렸다. 최근 15경기 타율은 0.439로 OPS(출루율+장타율)는 1.134에 달한다.
이정후의 반등은 어느 정도 예견된 결과였다. 이달 초 부진은 타격감 저하라기보다 타구가 야수 정면으로 향하는 등 운이 따르지 않은 영향이 컸다. 꾸준히 질 좋은 타구를 만들어냈고, 이 타구들이 안타로 연결되기 시작하며 성적도 제자리를 찾았다.
세부 지표에서도 변화가 감지된다. 미국 야구 통계 사이트 베이스볼 레퍼런스 등에 따르면 이정후는 올 시즌 좌우를 가리지 않고 타구를 분산시키는 ‘스프레이 히터’의 면모를 보여주고 있다. 지난해 35.7%였던 우익수 방면 당겨 치는 비율을 29.9%로 낮춘 대신, 중견수(52.9%)와 좌익수(17.2%) 방향 비율을 높였다. 자연스레 수비 시프트에 걸리는 타구가 줄어들었다.
타구 질도 눈에 띄게 향상됐다. 평균 타구 속도는 시속 143.7㎞로 지난해(139.7㎞)보다 빨라졌다. 라인드라이브 비율과 타구 속도가 95마일 이상인 하드히트 비율도 각각 7%가량 증가했다.
방심은 금물이다. 이정후는 지난해에도 4월 타율 0.324로 쾌조의 출발을 보였지만 이후 상대의 집요한 분석에 공략당하며 최종 성적 0.266로 아쉬움을 남겼다. 다만 지난 시즌까지 가장 큰 약점으로 지적됐던 바깥쪽 공 대처 능력이 올 들어 개선된 모습을 보이고 있어서 지난해와 같은 기복은 겪지 않을 것이라는 전망이 나온다.
한편 송성문(샌디에이고 파드리스)이 마침내 빅리그 무대를 밟았다. 이날 멕시코 멕시코시티 알프레도 하르프 헬루 스타디움에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 원정 경기에서 8회초 대주자로 출전하며 29번째 한국인 메이저리거가 됐다. 8회말 프레디 페르민과 교체되며 타석 데뷔는 다음으로 미뤄졌다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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