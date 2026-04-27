‘늑구’ 탈출 대전오월드, 내달 말까지 휴장…시설·안전 보강
지난 8일 늑대 ‘늑구’ 탈출사고가 발생한 대전오월드가 시설 전반의 안전 강화를 위해 다음 달 말까지 휴장한다.
27일 대전도시공사에 따르면 오월드는 지난 20일 금강유역환경청으로부터 동물원 시설에 대한 사용 중지 조치 명령을 통보받아 1개월간 동물원 운영이 중단된 상태다.
오월드는 시설 전반에 대한 정밀 안전점검을 실시하는 한편 재발방지 대책 마련 및 운영체계 재정비, 동물 탈출 관련 전문가 태스크포스(TF) 운영 등 후속 조치를 추진하고 있다.
동일한 사고가 재발하지 않도록 시스템을 개선 중인 만큼 어린이날 등 5월 초 연휴 기간에도 휴장을 유지하기로 했다.
이관종 대전오월드 원장은 “진행 중인 모든 후속 조치가 완료되고 안전이 충분히 확보됐다고 판단될 경우 재개장을 추진할 계획이다. 재개장 시점은 5월 말로 예상된다”며 “시민과 방문객들께 불편을 끼쳐 깊이 사과드리며, 늑구를 비롯한 동물들의 안전한 관리와 관람 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
지난 8일 오월드에서 탈출한 늑구는 9일만인 17일 0시44분쯤 대전 중구 안영나들목 인근에서 포획됐다. 포획 당시 체중은 탈출 전에 비해 약 3㎏가 줄어 있었다. 검사 결과 위장에서 길이 2.6㎝의 낚싯바늘이 발견돼 내시경으로 제거했으며 현재 회복 중이다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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