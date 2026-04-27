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4주 단속에 쏟아진 아동성착취물 범죄자 225명… 10대가 반

입력:2026-04-27 17:34
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여성혐오 폭력 규탄 공동행동이 2024년 9월 21일 서울 종로구 마로니에공원 인근에서 딥페이크 활용 성착취물 관련 엄벌을 촉구하는 집회를 벌이고 있다. 연합뉴스

4주 동안 진행된 경찰의 특별단속에 아동성착취물 제작·유포·소지·시청자 225명이 무더기로 걸려들었다. 이들은 10명 중 9명꼴로 10~20대였다.

경찰청은 지난달 23일부터 이달 17일까지 싱가포르·말레이시아·일본·태국·홍콩·브루나이 6개국과 합동으로 아동성착취물 범죄 근절 특별 단속을 벌인 결과 총 445명의 피의자를 검거했다고 27일 밝혔다.

‘사이버 수호자’라는 작전명이 붙은 이번 특별단속에서 한국 경찰은 225명을 검거했다. 유형별로는 아동성착취물을 제작한 피의자가 133명(59.1%)이었고 유포자가 42명(18.7%)이었다. 나머지 50명은 소지·시청 등 방식으로 범행을 저질렀다.

연령대별로는 젊은 층이 다수를 차지했다. 10대가 132명으로 전체의 58.7%를 차지했고 20대(69명)도 30%를 넘겼다.

경찰청이 공개한 주요 검거 사례에 따르면 한 20대 남성은 지난해부터 SNS에 ‘지인 능욕’ 등을 광고하고 딥페이크 영상을 제작, 피해자 신상 정보와 함께 판매하다가 위장 수사에 덜미를 잡혔다.

‘용돈을 주겠다’며 미성년자들을 꼬드겨 영상통화를 한 다음 성착취물을 제작한 30대 남성도 구속됐다. 해당 남성은 추가 통화를 거부할 시 영상을 유포하겠다고 협박하다 검거됐다.

또 해외 메신저에 불법 영상물 공유 유료 대화방을 만든 운영자, 관련 피의자 14명도 검거됐다. 이 중 2명은 구속됐다.

경찰은 오는 10월 말까지 사이버 성폭력 범죄 집중 단속을 이어가는 한편, 성착취물의 신속한 압수 및 삭제·차단 요청을 통해 피해 확산 차단도 병행한다는 방침이다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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