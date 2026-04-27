4주 단속에 쏟아진 아동성착취물 범죄자 225명… 10대가 반
4주 동안 진행된 경찰의 특별단속에 아동성착취물 제작·유포·소지·시청자 225명이 무더기로 걸려들었다. 이들은 10명 중 9명꼴로 10~20대였다.
경찰청은 지난달 23일부터 이달 17일까지 싱가포르·말레이시아·일본·태국·홍콩·브루나이 6개국과 합동으로 아동성착취물 범죄 근절 특별 단속을 벌인 결과 총 445명의 피의자를 검거했다고 27일 밝혔다.
‘사이버 수호자’라는 작전명이 붙은 이번 특별단속에서 한국 경찰은 225명을 검거했다. 유형별로는 아동성착취물을 제작한 피의자가 133명(59.1%)이었고 유포자가 42명(18.7%)이었다. 나머지 50명은 소지·시청 등 방식으로 범행을 저질렀다.
연령대별로는 젊은 층이 다수를 차지했다. 10대가 132명으로 전체의 58.7%를 차지했고 20대(69명)도 30%를 넘겼다.
경찰청이 공개한 주요 검거 사례에 따르면 한 20대 남성은 지난해부터 SNS에 ‘지인 능욕’ 등을 광고하고 딥페이크 영상을 제작, 피해자 신상 정보와 함께 판매하다가 위장 수사에 덜미를 잡혔다.
‘용돈을 주겠다’며 미성년자들을 꼬드겨 영상통화를 한 다음 성착취물을 제작한 30대 남성도 구속됐다. 해당 남성은 추가 통화를 거부할 시 영상을 유포하겠다고 협박하다 검거됐다.
또 해외 메신저에 불법 영상물 공유 유료 대화방을 만든 운영자, 관련 피의자 14명도 검거됐다. 이 중 2명은 구속됐다.
경찰은 오는 10월 말까지 사이버 성폭력 범죄 집중 단속을 이어가는 한편, 성착취물의 신속한 압수 및 삭제·차단 요청을 통해 피해 확산 차단도 병행한다는 방침이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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