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[1보] 특검, ‘내란 가담’ 혐의 박성재 전 장관에 징역 20년 구형

입력:2026-04-27 17:33
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박성재 전 법무부 장관이 27일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 가담 및 김건희 수사 무마 혐의 1심 결심공판에 출석하고 있다. 누시스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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