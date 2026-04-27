尹 ‘내란우두머리’ 항소심 시작… 첫날부터 ‘전담재판부 위헌’ 주장

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

재판부는 김 전 장관 측 요청에 “가급적 빠른 시일 내에 결정하겠다”고 밝혔다.

헌법연구관을 지낸 한 변호사는 “(윤 전 대통령 측이 낸 헌법소원이) 단순히 요건을 충족해 기계적·형식적으로 전원부에 회부됐을 가능성이 있다”며 “다만 윤 전 대통령 측이 항소심 재판에서 전담재판부법 위헌을 주장할 수 있으니 헌재가 신속하게 결정을 내릴 가능성은 있다”고 말했다.