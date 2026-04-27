尹 ‘내란우두머리’ 항소심 시작… 첫날부터 ‘전담재판부 위헌’ 주장
윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의 사건 항소심 재판이 27일 시작됐다. 윤 전 대통령에게 무기징역이 선고된 지난 2월 19일 1심 선고 이후 67일 만이다. 항소심 재판은 서울고법에 설치된 내란전담재판부가 심리하는데, 피고인 측에선 재판 첫날부터 내란전담재판부 설치의 위헌성을 문제 삼고 나섰다.
내란전담재판부인 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)는 이날 내란우두머리 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령의 항소심 1차 공판준비기일을 열었다.
윤 전 대통령과 함께 재판을 받는 김용현 전 국방부 장관 측은 내란전담재판부 구성 자체가 위헌이라며 재판을 중지해야 한다고 주장했다. 김 전 장관 측 변호인은 “재판부가 위헌인 법에 따라 구성됐다는 주장으로 위헌법률심판 제청을 했다”며 “재판부 구성이 공정하지 않다면 심리를 공정하게 받을 수 있는지 의문이 든다”고 말했다. 김 전 장관 측은 지난 22일에 재판부에 내란전담재판부 구성의 근거가 된 ‘내란·외환·반란 범죄 등의 형사절차에 관한 특례법’에 대한 위헌법률심판을 제청했다. 재판부는 김 전 장관 측 요청에 “가급적 빠른 시일 내에 결정하겠다”고 밝혔다.
재판부의 결정과는 별개로 헌법재판소는 해당 특례법의 위헌성에 대한 본안 판단에 착수한 상황이다. 앞서 윤 전 대통령 측은 “재판부 구성 과정에서 자의가 개입될 가능성이 있으며, 독립되고 공정한 법관에 의해 재판을 받을 권리를 실질적으로 침해한다”며 헌재에 관련 헌법소원을 제기했고, 헌재는 지난 21일 해당 사안을 전원재판부로 회부해 본안 심리에 본격 착수했다. 헌법소원심판 회부 통지서는 지난 24일 서울고법 형사12-1부에 제출됐다.
다만 법조계에서는 헌재가 위헌 결정을 내릴 가능성은 크지 않다는 전망이 우세한 편이다. 헌법연구관을 지낸 한 변호사는 “(윤 전 대통령 측이 낸 헌법소원이) 단순히 요건을 충족해 기계적·형식적으로 전원부에 회부됐을 가능성이 있다”며 “다만 윤 전 대통령 측이 항소심 재판에서 전담재판부법 위헌을 주장할 수 있으니 헌재가 신속하게 결정을 내릴 가능성은 있다”고 말했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
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