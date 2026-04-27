김관영 “30일 특검 출석…무소속 출마 여부 다음 주 결단”

특검 변수 속 거취 결정 임박

민주당 제명 이후 정치 행보 주목

출마 여부 따라 전북 선거 구도 변화

법원 출석하며 질문에 답하는 김관영 지사. 연합뉴스

정치적 거취와 관련해서는 민주당 제명 이후 이어진 상황에 대한 입장을 재차 밝혔다. 김 지사는 “이번 일로 도민들에게 심려를 끼친 점에 대해 송구하다”면서도 “당의 징계와 공천 과정은 형평성과 공정성 측면에서 의문이 제기될 수 있다”고 말했다.

이어 “정청래 지도부의 이 불공정한 업무 처리에 명확한 경종을 울려야 한다”며 “전북을 무시하는 이런 의사 결정에 대해 이번에야말로 힘을 모아서 경종을 울려야 한다는 여론이 많다는 것은 언론인들이 잘 알 것”이라고 덧붙였다.

김 지사는 무소속 출마 여부에 대해서는 명확한 입장을 밝히지 않았지만 가능성을 열어둔 상태다. 그는 고 김대중 전 대통령의 ‘행동하는 양심’을 언급하며 “불의라고 판단되는 상황에서 어떤 선택을 해야 할지 고민이 깊다”고 말했다.

사법 리스크에 대해서는 비교적 신중한 입장을 유지했다. 김 지사는 대리기사비 지급 논란과 관련해 “행위를 인지 이후 시정 조치를 했다”며 “향후 사법 판단 과정에서 사실관계가 충분히 반영될 것으로 본다”고 말했다.