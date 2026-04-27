“시민이 예산 주체로”…의정부시, 주민참여예산위원 교육

시 관계자는 “이론과 실습을 병행한 이번 교육이 위원들의 실질적인 역량 향상에 의미가 있다”며 “앞으로도 시민이 주도하는 예산 운영이 정착될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

경기 의정부시가 주민참여예산학교를 운영하며 시민 주도 예산 편성 기반을 강화했다.의정부시는 지난 14일과 23일 이틀간 시청 인재양성교육장에서 제8기 주민참여예산위원회 위원을 대상으로 ‘주민참여예산학교’를 운영했다고 27일 밝혔다. 이번 교육은 주민참여예산제에 대한 이해를 높이고 위원들의 실무 역량 강화를 위해 마련됐다.교육은 경기도 예산학교와 연계한 전문 과정으로 구성됐으며, 단순 이론 중심에서 벗어나 실습과 발표를 병행한 참여형 프로그램으로 진행됐다. 이를 통해 위원들이 실제 예산 편성 과정에 적극 참여할 수 있도록 실질적인 역량을 키우는 데 중점을 뒀다.과정은 기본과정과 심화과정으로 나뉘어 운영됐다. 기본과정에서는 주민참여예산제도에 대한 이해와 우수사업 사례를 다뤘고, 의정부시 실제 사례를 바탕으로 사업 제안서 작성 실습과 발표가 진행됐다.심화과정에서는 주민참여예산위원의 역할과 집행 모니터링, 실제 심사 사례 분석 등을 중심으로 교육이 이뤄졌으며, 사업 심사 실습을 통해 위원들의 평가 역량을 강화했다.이번 교육은 조재학 지역리더십센터 함께이룸 대표가 강의를 맡아 진행했으며, 참석자들은 적극적인 참여 속에 실습과 토론을 이어갔다.시는 이번 교육을 통해 주민참여예산위원회의 전문성과 자율성이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다. 앞으로 주민 제안사업 발굴부터 심사, 모니터링까지 전 과정에 시민 참여를 확대하고, 지속적인 교육과 지원을 통해 주민참여예산제가 실질적인 참여제도로 자리 잡도록 한다는 계획이다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지