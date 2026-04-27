넥슨 ‘마비노기’, 20시간 라이브 소통 방송…“무거운 책임감 느낀다”

마비노기 유튜브 채널 갈무리

최 디렉터는 “이번 마비노기 커넥트는 ’밀레시안‘ 여러분이 마비노기를 얼마나 깊이 사랑하는지, 그리고 개발진이 얼마나 더 무거운 책임감을 가져야 하는지 다시금 느낀 소중한 시간이었다”며 “전달해준 의견들을 하나씩 차근차근 실현해 나가며 진정성 있는 업데이트와 변함없는 재미로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.