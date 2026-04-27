민주당 파주시장 후보 의혹 제기…“자격 재검토 필요”

부동산 의혹·도덕성 논란에 당원·시민단체 반발

고발장 접수 등 법적 대응에…“후보 교체하라”

손배찬 후보 “사실무근·근거 없는 허위사실” 부인

파주 지역 민주당 당원들이 27일 파주시청 앞에서 성명서를 발표하고 있다. 박재구 기자

김건희·윤석열 관련 주가조작 의혹으로 수사를 받는 인물과의 특수한 관계설까지 제기된 것으로 전해졌다.

파주 지역 민주당 여성 당원과 여성단체 및 시민들이 27일 민주당 중앙당사 앞에서 성명서를 발표하고 있다. 독자 제공

포주의 출판기념회에 참석해 ‘성매매집결지 폐쇄 원점 검토’를 약속했다는 사실도 지적했다.

당의 도덕적 정체성을 훼손할 수 있다”고 후보 교체를 요구했다.

이 같은 의혹에 대해 손 후보는 “전혀 사실무근이며 근거 없는 허위사실”이라고 강하게 부인했다.

이날 김 시장은 자신의 SNS를 통해 “어제 재심 신청이 기각됐다는 통보를 받았다”며 “당의 최종 결정에 깨끗이 승복한다”고 밝혔다.