미각으로 즐기는 게임…팝업 스토어 2곳 개장
게임을 맛으로도 느낄 수 있는 팝업 스토어 두 곳이 개장한다.
블리자드 엔터테인먼트는 ‘디아블로 4’ 차기 확장팩 ‘증오의 군주’ 출시를 기념해 28일부터 내달 17일까지 서울 서초구 데블스도어 센트럴시티점에서 디아블로 테마의 오프라인 체험 공간 ‘키친 디아블로’를 운영한다.
인기 크리에이터 ‘승우아빠’와 마법소년 김셰프(마소킴), 맛수령, 은수저, 잇모어, 쿠코, 한신희 등 7명의 요리 크리에이터가 지난 4일 라이브 스트리밍을 통해 완성한 디아블로 테마 요리 결과물들을 이곳에서 선보인다.
현장에서 맛볼 수 있는 메뉴는 3개다. 쿠코와 은수저가 개발한 햄버거 플래터 ‘지옥의 성찬’은 크랜베리로 표현한 피와 지옥불에 구워낸 패티, 갈비와 버거 번, 야채로 구성된 메뉴다. 맛수령, 마소킴 팀의 피자 ‘맵피스토’는 메피스토의 그림자를 연상시키는 붉은 뚜껑을 깨고 등장하는 콘셉트로 증오의 조각들을 지옥마요 소스와 함께 버무려 먹는 게 특징이다. 한신희, 잇모어가 개발에 참여한 디저트 ‘호라드릭 큐브레드’는 디아블로 세계관의 상징인 ‘호라드림의 함’을 형상화한 토스트, 보석 및 재료를 형상화한 과일, 아이스크림으로 구성했다.
키친 디아블로는 공간 내 조명의 변화에 따라 때로는 영웅들의 휴식처처럼, 때로는 악마의 숨결이 깃든 전장처럼 반전되는 분위기를 연출해 방문객들이 디아블로의 세계관을 오감으로 경험할 수 있도록 설계했다. 메뉴 주문 시 디아블로 4의 특별 아이템을 제공하고 확장팩 구매 인증 방문객에게는 추가 아이템을 선물한다.
데브시스터즈는 내달 2일부터 14일까지 서울 송파구 잠실 롯데월드몰 지하 1층에서 쿠키런 IP 기반의 디저트 팝업 스토어 ‘쿠키앤모어’를 오픈, 쿠키 캐릭터의 레시피 라이브러리 테마로 팝업 공간을 조성한다.
팝업 스토어에서는 게임 내 쿠키들이 탄생하게 된 레시피를 있다. 상품 구매 고객 전원에게 쿠키런 레시피카드 16종 중 1개를 무료 증정하고 레시피 북에서 쿠키들이 쏟아져 나오는 듯한 콘셉트의 포토존도 마련할 예정이다.
데브시스터즈는 ▲에인션트 및 비스트 쿠키 등 주요 캐릭터에서 영감을 얻어 개발된 르뱅쿠키(15종) ▲쿠키런: 킹덤 속 힘의 원천인 소울잼을 형상화한 소울잼 쿠키세트 ▲쿠키 캐릭터 모습을 담은 머랭 쿠키세트 ▲수제 캔디(4종) ▲랜덤 메시지 초콜릿 세트 ▲캐러멜 등을 선보인다.
이밖에 ▲빵냥이 스퀴시 키링(3종) ▲아크릴 에폭시 키링(5종) ▲꾸끼즈 PVC 키링(5종) 및 봉제 키링(5종) ▲쿠키런 키캡 키링(15종) ▲쿠키런 토이카메라 등 ‘쿠키앤모어’ 테마로 특별 제작한 한정판 캐릭터 상품도 판매한다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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