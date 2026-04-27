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넥슨, ‘메이플스토리’ IP 해커톤 개최

입력:2026-04-27 16:41
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넥슨 제공

넥슨이 ‘메이플스토리’를 활용한 해커톤 ‘메커톤’을 개최한다고 27일 밝혔다.

넥슨은 메이플스토리 IP 가치를 확장하고, 개성 넘치는 신규 게임을 발굴함으로써 창작 생태계를 활성화하기 위해 메커톤을 기획했다. 1회 차(졸업예정자를 포함한 대학생·대학원생)와 2회 차(일반인)로 나눠 최대 160명을 모집하며, 메이플스토리 IP와 게임 개발에 관심이 있는 만 19세 이상 성인이라면 내달 11일까지 누구나 지원 가능하다.

참가자들은 자사 샌드박스형 플랫폼 ‘메이플스토리 월드’를 기반으로 메이플스토리의 리소스를 활용해 자신만의 독창적인 아이디어가 담긴 창작 게임을 개발하는 과제를 수행해야 한다. 팀 빌딩부터 메이플스토리 월드 기초 교육 및 직무 교육, 멘토링 등의 혜택과 함께 현직 실무진의 심사와 피드백 기회가 주어진다.

시상 규모는 총 2000만원으로 각 회차별로 대상 550만원, 최우수상 300만원, 우수상 150만원이다. 메커톤을 통해 개발된 게임들은 메이플스토리 월드를 통해 출시 및 서비스가 가능하며, 5월28일부터 모집하는 ‘메이플스토리 글로벌 개발 콘테스트’에도 출품할 수 있다.

윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr

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