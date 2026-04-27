포항시, BTS 팬 겨냥 관광 프로모션…NOL World 협업
-‘K-팝 연계 1박 2일 투어’ 상품 운영
-회전목마 있는 카페 방문, ‘물회’ 체험
경북 포항시가 방탄소년단(BTS)의 팬클럽 ‘아미’(ARMY)를 겨냥한 관광 마케팅에 본격 나선다. 부산에서 열리는 BTS 콘서트를 계기로 방한하는 외국인 관광객을 포항으로 유입한다는 전략이다.
포항시는 27일부터 외국인 전용 글로벌 플랫폼 ‘NOL World’와 협업해 BTS 공연을 보기 위해 방한하는 해외 관람객을 대상으로 한 관광 프로모션을 추진한다고 밝혔다.
이번 사업은 콘서트 관람에 집중된 해외 관광객의 이동 동선을 지역으로 확장해 체류형 관광 수요를 창출하기 위해 기획됐다.
시는 이날부터 NOL World 홈페이지와 모바일 애플리케이션 메인 화면에 포항 관광 특집 매거진을 노출하고, BTS 콘서트 예매자를 포함한 전체 가입자를 대상으로 관광 상품 홍보 메일을 발송한다.
또 인스타그램, X(옛 트위터), 샤오홍슈, 웨이보 등 글로벌 SNS 채널을 활용한 다국어 콘텐츠를 제작·확산해 온라인 홍보도 병행한다.
특히 콘서트 일정에 맞춘 ‘K-팝 연계 1박 2일 투어’ 상품을 운영하고, 행사 기간 동안 50% 할인 프로모션을 적용한다. 해당 상품은 서울-포항-부산으로 이어지는 동선을 기반으로 교통, 숙박, 식사를 결합한 패키지 형태로 구성됐다. 최소 20명 이상 단체를 기준으로 운영한다.
투어에는 K-팝 감성을 반영한 체험 요소도 포함됐다. 2020년 제34회 골든디스크 어워즈 당시 BTS 무대에 등장했던 회전목마가 있는 대형 베이커리 카페 방문과 멤버 진이 언급해 화제가 된 ‘물회’를 체험하는 미식 코스가 마련된다.
이와 함께 스페이스워크, 영일대해수욕장 등 주요 관광지를 연계해 지역 체류를 유도한다.
시는 이번 프로젝트를 통해 글로벌 K-팝 팬층을 중심으로 도시 인지도를 높이고 신규 관광 수요를 창출할 수 있을 것으로 기대한다.
향후 국제 스포츠 경기, 국제회의·박람회 등 다양한 글로벌 이벤트와 연계한 마이스 관광 마케팅으로 확대할 방침이다.
포항시 관계자는 “글로벌 K-POP 팬이라는 특화된 수요를 지역 관광으로 연결하는 새로운 시도”라며 “다양한 국제 이벤트와 연계한 관광상품을 지속 발굴해 포항을 국제 관광도시로 육성해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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