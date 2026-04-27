한국공학대 이성남 교수팀, ‘뇌 닮은’ 차세대 시각 반도체 소자 개발

자외선으로 '학습'하고 전기로 '망각'한다... 인간 뇌 닮은 인공지능 시각 메모리 개발

본 연구에서 개발한 2차원 그래핀 산화물 반도체로 시각 신경모방 이미지를 구현한 이미지. (우측 상단) 한국공학대학교 이성남 교수 (사진=한국공학대)

국내 연구진이 인간의 눈과 뇌처럼 빛을 통해 정보를 배우고, 전기 신호로 잊어버리는 똑똑한 반도체 소자를 개발했다.

한국공학대학교 이성남 교수 연구팀은 2차원 나노 소재인 ‘그래핀 산화물’을 활용해, 빛에 반응해 정보를 저장하고 삭제하는 ‘광전 시냅스 소자’를 구현했다고 밝혔다.

이 소자는 자외선(UV)을 비추면 정보를 기억하는 ‘학습’ 상태가 되고, 반대로 전기를 흘려주면 정보를 지우는 ‘망각’ 상태로 변한다. 연구팀은 이 기술을 활용해 빛 신호만으로 모스부호를 기록하고 유지하는 데 성공하며 실제 인공지능형 시각 메모리로서의 가능성을 입증했다.

기존 반도체보다 전력 소모가 훨씬 적은 이 기술은 앞으로 자율주행차의 인지 시스템이나 지능형 CCTV 등 차세대 AI 하드웨어 분야에 핵심적으로 쓰일 전망이다.

이성남 교수는 “복잡한 구조 없이 단일 층만으로 학습과 망각 기능을 동시에 구현한 것이 이번 연구의 핵심”이라며, “향후 저전력 인공지능 반도체와 차세대 시각 인지 시스템에 폭넓게 응용될 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 재료공학 권위지 ‘Applied Materials Today’에 게재되며 기술력을 인정받았다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



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