슬램덩크 성지서 수천만원 들인 금빛 ‘의원 명판’ 논란

뇌물 의혹에 옷 벗은 전직 의원도 포함… 현 시장 부친

인기 만화 '슬램덩크'의 배경지로 알려진 일본 가나가와현 가마쿠라시의 가마쿠라 고코마에(고교앞)역 건널목. 기사의 이해를 돕기 위해 실제 장소를 생성형 인공지능(AI)으로 재현한 이미지입니다.

임한 나카자와 가쓰유키 의장이다.

마쓰오 다카시 현 시장의 아버지이자 제48대 의장이었던 마쓰오 히데히로의 이름도 포함됐다. 그는

2000년 전직 중의원 의원으로부터 10만엔 상당 상품권을 받은 혐의(공직선거법 위반)로 검찰에 송치된 뒤 의원직을 사퇴했다.

일부 상임위원회는 진정 심사 과정에서 시민 발언을 회의록에서 삭제하도록 했다.

신문은 “시민을 배제하는 듯한 ‘의회 개혁’에 대해 ‘시대에 역행한다’는 불만이 확산되고 있다”고 전했다.